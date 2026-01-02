Just Dance Now: arriva sui televisori LG grazie a Gaming Portal

Qualche mese fa avevamo parlato dell’intenzione di LG di trasformare le proprie TV in un centro da gioco in grado di raccogliere alcuni titoli garantiti direttamente dall’azienda tramite le sue collaborazioni, a distanza di tempo a quanto pare qualcosa si è mosso dal momento che all’interno della piattaforma dedicata denominata Gaming Portal arrivano nuovi giochi che potranno essere giocati senza aver bisogno di dispositivi aggiuntivi, nello specifico il catalogo si arricchisce contando su oltre 4000 giochi disponibili in cloud con 600 titoli casual, segnale evidente di quanto la società si stia impegnando su questo suo progetto.

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Un arrivo eccellente

All’interno della piattaforma in questione oggi vi annunciamo l’arrivo di Just Dance Now, il divertentissimo gioco a base musicale con il quale gli appassionati possono divertirsi a ballare le celebri canzoni famose in tutto il mondo, tutto ciò è frutto di una collaborazione tra l’azienda in questione con Ubisoft per permettere al telecomando integrato con la televisione, Magic remote, di fare da interfaccia di comunicazione tra l’utente e il gioco, il telecomando infatti permetterà la rilevazione del movimento e le mosse così saranno trasferite direttamente ai personaggi su sullo schermo.

Il titolo in questione è stato rilasciato in: Australia, Svezia, Norvegia e USA, mentre il rollout globale è previsto solo nelle prossime settimane, l’unico requisito è avere una versione di WebOS dalla 22 in poi.

Si tratta dunque di un esordio decisamente eccellente che mostra quanto LG stia puntando in modo importante sulla sua idea, sebbene quest’ultima viva un rilascio graduato a seconda dei mercati, in Europa infatti l’azienda sta avendo un approccio decisamente più cauto che invece non vediamo ad esempio in America, alcuni titoli infatti sono previsti per il mercato americano ma non per quello europeo, parliamo ad esempio di Asphalt Legends, My Little Puppy e tutti giochi di Volley come Song Quiz e Jeopardy.