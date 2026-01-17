iQOO Z11 Turbo sbarca ufficialmente sul mercato, ecco i dettagli

Se ne parlava da tempo in rete, ma ora l’azienda lo ha annunciato in veste ufficiale. Si tratta del nuovo iQOO Z11 Turbo, il quale sarà inizialmente disponibile all’acquisto per il mercato cinese. Ci troviamo di fronte ad uno smartphone di alto livello, con una scheda tecnica da vero e proprio top di gamma. Spicca la presenza di una batteria molto capiente e di un processore molto potente.

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iQOO presenta ufficialmente in Cina il nuovo top di gamma iQOO Z11 Turbo

In queste ore è stato annunciato in veste ufficiale in Cina un nuovo smartphone top di gamma di casa iQOO. Come già accennato in apertura, si tratta del nuovo iQOO Z11 Turbo. Quest’ultimo vanta la presenza di una scheda tecnica di rilievo. Spicca in primis la presenza di uno dei processori più potenti attualmente presenti sul mercato mobile. Ci stiamo riferendo al soc Snapdragon 8 Gen 5.

Ad affiancarlo nelle performance troviamo una GPU Adreno 840 e tagli di memoria comprendenti fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e fino ad addirittura 1 TB di storage interno di tipo UFS 4.1. Lo smartphone dispone inoltre di un chip esports Q2 per il gaming e di un sistema di raffreddamento con camera di vapore Ice Dome.

Un’altra caratteristica degna di nota è la presenza di una batteria molto capiente. Si tratta di ben 7600 mah e gli utenti potranno ricaricarla in tempi brevi grazie alla presenza del supporto alla ricarica rapida da 100W. Per quanto riguarda la parte frontale, troviamo un display con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 6.54 pollici. La risoluzione è pari a 1.5K ed è anche presente una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz con una luminosità di picco pari a 5000 nits.

Come già detto, il nuovo iQOO Z11 Turbo sarà distribuito inizialmente per il mercato cinese ad un prezzo di partenza di circa 333 euro al cambio attuale.