iPolish presenta le nuove unghie smart in acrilico

Le unghie ormai non sono più soltanto un dettaglio estetico, ma stanno entrando nel territorio della tecnologia indossabile. È qui che entrano in gioco le unghie smart in acrilico di iPolish. Della tecnologia che anima tali unghie si sa poco o nulla, se non che sfrutta un meccanismo elettrochimico capace di modificare il colore dell’acrilico quando viene attraversato da una carica elettrica. Il risultato, però, è sotto gli occhi di tutti: unghie finte che cambiano colore in pochi secondi, senza smalto, senza solventi e senza dover passare ogni volta dal salone. Il funzionamento è semplice. Una speciale bacchetta si collega allo smartphone tramite un’app dedicata, dalla quale si sceglie la tonalità desiderata. A quel punto l’unghia viene inserita nel dispositivo, riceve la carica e, dopo circa cinque secondi, appare con un colore nuovo. Non c’è sbavatura, non c’è tempo di asciugatura e soprattutto non c’è limite al numero di volte in cui si può cambiare.

iPolish presenta le sue nuove unghie smart

I colori disponibili sono ben 400. In tal modo si elimina uno dei vincoli classici dello smalto tradizionale: la scelta “definitiva” che ci si porta dietro per giorni, se non settimane. La confezione base include due set di unghie finte, uno dalla forma Ballerina e uno Squoval. Le lunghezze non sono particolarmente contenute, dettaglio che potrebbe non convincere chi preferisce uno stile più discreto o pratico. Inoltre, non è possibile accorciarle senza rischiare di danneggiare i componenti interni. In caso di perdita o rottura, però, il problema è contenuto. I ricambi infatti, sono acquistabili separatamente a un prezzo relativamente accessibile (6,50 dollari).

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Dal punto di vista economico, il kit completo presentato al CES 2026 da 95 dollari appare competitivo, soprattutto se confrontato con il costo di visite frequenti in salone. Restano ancora alcune incognite sulla durata e sull’affidabilità nel lungo periodo, con le spedizioni che non partiranno prima di giugno 2026. Nel frattempo, chi è curioso può già vedere iPolish in azione grazie ai video disponibili nella fonte ufficiale.