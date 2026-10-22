iPhone Duo aperto ruota su alcuni supporti MagSafe verticali

Chi ha intenzione di appoggiare il nuovo iPhone Duo aperto su un supporto MagSafe verticale farebbe bene a sapere che non tutti i caricatori riescono a tenerlo fermo. Con il pieghevole spalancato il peso non si distribuisce in modo uniforme e lo smartphone tende a inclinarsi su un lato fino a ruotare sul caricatore. A mostrarlo in modo piuttosto eloquente è stato Arun Maini, lo youtuber conosciuto come Mrwhosetheboss, che ha pubblicato un breve video accompagnato da una battuta ironica. Secondo lui quella rotazione poteva tranquillamente passare per una specie di rotazione automatica dello schermo.

Perché iPhone Duo scivola sui supporti MagSafe

Tutto dipende dalla posizione dell’anello magnetico. Su iPhone Duo l’anello MagSafe si trova soltanto su una delle due metà del dispositivo. L’altra metà, una volta aperto il telefono, resta libera e sbilancia l’intera struttura. Alcuni caricatori non hanno magneti abbastanza potenti per reggere il Duo con quel peso extra concentrato da un lato. Il risultato è che il telefono si piega pian piano verso il basso e finisce per girarsi sul supporto. Da chiuso il problema non si pone perché le due metà sono sovrapposte e il baricentro torna dove dovrebbe essere.

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Gli iPhone in realtà dispongono di un ulteriore magnete antirotazione collocato nella parte inferiore dell’anello di ricarica magnetica, pensato proprio per impedire che il dispositivo ruoti su se stesso. Il guaio è che non tutti gli accessori sono progettati per sfruttarlo. In molti casi quindi quella protezione aggiuntiva semplicemente non entra in gioco e a tenere in posizione il telefono restano soltanto i magneti dell’anello principale, che da soli non bastano.

Non è un problema per tutti i caricatori

La situazione comunque non sembra riguardare ogni modello in circolazione. Online diversi utenti hanno fatto notare che il giornalista Nilay Patel ha mostrato iPhone Duo in ricarica in orizzontale su un caricatore MagSafe senza alcun intoppo. Il difetto insomma potrebbe non essere universale e molto dipende dalla struttura del singolo supporto e dalla forza dei magneti utilizzati.

Anche la ricarica con il Duo aperto ma in orientamento verticale con ogni probabilità funziona senza grosse difficoltà. Detto questo, la strada più sicura per chi usa i supporti MagSafe verticali resta quella di caricare il telefono da chiuso, così da riportare il peso in equilibrio. Le basi di ricarica piatte invece non soffrono affatto di questo inconveniente. Il dispositivo rimane appoggiato sul piano e non deve essere sostenuto in aria dalla sola forza magnetica, quindi la rotazione non ha modo di verificarsi.

Cosa aspettarsi dagli accessori

È probabile che i produttori si muovano presto per proporre stand più larghi, magari dotati di una piccola sporgenza su cui poggiare il bordo inferiore del Duo e tenerlo dritto anche quando è aperto. Una soluzione del genere scaricherebbe parte del peso sulla base e toglierebbe ai magneti il compito di fare tutto il lavoro. Fino ad allora però chi pensa di usare iPhone Duo sulla scrivania dovrà mettere in conto qualche limite nel posizionamento con alcuni caricatori MagSafe, soprattutto con quelli che non sfruttano il magnete antirotazione.

Il nuovo pieghevole di Apple arriva sul mercato venerdì 23 ottobre.

Fonte: TecnoAndroid