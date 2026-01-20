iPhone 18 Pro, selfie nell’angolo e Dynamic Island più compatta: il concept | VIDEO

Le scelte di Apple sul futuro del comparto frontale tornano al centro delle indiscrezioni. Secondo quanto rilanciato da Jon Prosser di Front Page Tech, i prossimi iPhone 18 Pro potrebbero adottare una soluzione inedita: Face ID nascosto sotto il display, Dynamic Island ridotta e spostata nell’angolo in alto a sinistra, insieme alla selfie camera.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

L’idea, accompagnata da concept render molto dettagliati, punta a liberare porzioni di schermo e a riorganizzare l’area interattiva introdotta con iPhone 14 Pro. Sarebbe una scelta originale nel panorama mobile, anche se non priva di dubbi sul piano dell’ergonomia e della coerenza visiva. Al momento, il quadro resta frammentato e le fonti non concordano.

Le posizioni dei leaker restano divergenti

Secondo Wayne Ma di The Information, Face ID sotto al display sarebbe plausibile, con la fotocamera frontale nell’angolo in alto a sinistra e senza Dynamic Island. Ross Young di DSCC concorda sul Face ID sotto schermo, ma differisce sull’eliminazione completa dell’area interattiva. Al contrario, alcune voci provenienti dall’ecosistema dei leaker cinesi sostengono che nel 2026 non ci sarà alcuna integrazione sotto al pannello, lasciando l’impostazione invariata.

Questo disallineamento rende prudente qualsiasi conclusione. L’adozione di sensori biometrici sotto display su larga scala, soprattutto per il riconoscimento facciale avanzato, resta una sfida tecnica non banale.

Altre indiscrezioni già circolate su iPhone 18 Pro

Il video di Prosser ribadisce anche altre voci note: nuove colorazioni (bordeaux, marrone e viola), fotocamera principale con apertura variabile, Camera Control semplificato, chip A20 Pro, modem C2 e connettività 5G satellitare. Si tratta di elementi già emersi nelle ultime settimane e non direttamente legati al redesign frontale. Ovviamente siamo di fronte all’ennesima ondata di indiscrezioni e bisognerà dare un’occhiata più avanti per capire se effettivamente troveranno riscontro. Ne vedremo delle belle nei prossimi mesi, soprattutto perché è in arrivo la linea di smartphone rivale, quella dei nuovi Galaxy S26 di Samsung.