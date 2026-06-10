Insta360 Luna Ultra è ufficiale: videocamera gimbal 8K con Leica e funzioni AI avanzate

Insta360 entra in una nuova categoria di prodotto e lo fa con un dispositivo pensato per creator, videomaker e appassionati di riprese in movimento. L’azienda ha infatti annunciato Insta360 Luna Ultra, una nuova videocamera gimbal sviluppata in collaborazione con Leica, che punta a unire qualità professionale, stabilizzazione avanzata e strumenti intelligenti in un formato compatto.

La novità rappresenta un passo importante per il marchio, che dopo anni nel settore delle action cam e delle videocamere immersive decide di debuttare ufficialmente nel mondo delle videocamere gimbal premium.

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Insta360 Luna Ultra punta su 8K e ottiche Leica

Il cuore della nuova Luna Ultra è composto da un sistema a doppia ottica con lente Leica Summicron e sensore 8K da 1 pollice, progettato per catturare immagini ad alta qualità sia in foto sia in video.

Accanto alla lente principale trova spazio un teleobiettivo con sensore da 1/1,3 pollici e apertura f/2.0, capace di offrire uno sfocato naturale su cinque lunghezze focali differenti, con zoom fino a 12x e zoom lossless fino a 6x.

Sul fronte video, Luna Ultra registra fino a 8K a 30 fps con supporto Dolby Vision e modalità I-Log a 10 bit, pensata per garantire maggiore flessibilità in fase di editing. La gamma dinamica arriva fino a 14 stop, così da preservare dettagli nelle alte luci e nelle ombre.

Per le fotografie sono disponibili modalità UltraPhoto da 37 MP e immagini panoramiche fino a 200 MP.

Stabilizzazione a tre assi e tracking intelligente

Uno degli elementi chiave della nuova videocamera è il sistema di stabilizzazione meccanica a tre assi, affiancato dalla stabilizzazione elettronica dell’immagine per garantire riprese più fluide anche in movimento.

Insta360 ha integrato inoltre Deep Track 5.0, una tecnologia di tracciamento AI che include funzioni come inseguimento automatico del soggetto, tracking dello zoom, riconoscimento di gruppo e inquadratura intelligente.

La videocamera pesa poco più di 200 grammi e integra un display OLED rimovibile da 2 pollici, utilizzabile anche da remoto fino a 20 metri con trasmissione HD.

La batteria da 1.550 mAh promette fino a 4 ore di autonomia, mentre la memoria interna da 47 GB può essere espansa fino a 1 TB tramite microSD.

Insta360 Luna Ultra sarà disponibile in preordine dal 10 giugno, con spedizioni dal 12 giugno anche su Amazon e presso rivenditori selezionati. Il prezzo parte da 729 euro per il pacchetto Standard e arriva a 929 euro per la versione Creator. Disponibile nei colori Midnight Black e Moon White.