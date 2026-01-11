Incredibile il prezzo Amazon del Microsoft Surface Pro: oggi a meno di 900€

Da diverso tempo state valutando se acquistare uno dei prodotti più innovativi realizzati da Microsoft ma il prezzo di listino vi ha sempre fatto cambiare idea? Ebbene, oggi la vostra opinione potrebbe cambiare nuovamente. Il Surface Pro è un dispositivo che si contraddistingue grazie a una serie di caratteristiche davvero interessanti e Amazon vi consente di acquistarlo risparmiando rispetto ad altri giorni. Il prezzo di listino di 1.119,00 infatti viene scontato considerevolmente.

Quale momento migliore se non questo per approfittarne subito e procedere subito con l’acquisto del Microsoft Surface Pro? Un device con un display che offre una brillantezza coinvolgente e incredibile qualità dell’immagine. A ottimizzarne l’uso anche la presenza del touchscreen PixelSense Flow da 12″.

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Microsoft Surface Pro imperdibile su Amazon

Amazon continua a offrire promozioni imperdibili al fine di andare incontro alle esigenze degli utenti che vogliono acquistare prodotti innovativi a un prezzo super conveniente. Tra le tante occasioni, oggi non possiamo non porre l’attenzione su una particolarmente interessante. Riguarda lo sconto attualmente attivo sul Microsoft Copilot Pro che fa crollare il prezzo di listino a soli 898,99 euro.

Tra i tanti punti di forza, non dobbiamo dimenticare la capacità di offrire autonomia adeguata per un’intera giornata. Non a caso, questo device offre fino a 16 ore di autonomia della batteria per una riproduzione di video e streaming ininterrotto. Oltre a ciò ricordiamo che il Surface Pro è un nuovissimo Copilot+ PC costruito con i più recenti processori Qualcomm Snapdragon X Plus 8 Core. Tutto ciò consente al Surface Pro di riuscire a garantire in ogni momento prestazioni incredibili e potenza ottimizzata dai nuovi sistemi di intelligenza artificiale.

Non perdete ancora altro tempo perché oggi questo dispositivo a marchio Microsoft può essere vostro a meno di 900 euro, esattamente a soli 898,99 euro.