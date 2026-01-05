Iliadclub è qui, più giga per la tua famiglia con fibra e SIM collegate

Durante la fine del 2025, Iliad ha lanciato una nuova iniziativa che ha contribuito a saldare la fiducia degli utenti nei confronti dell’operatore francese.

Non che ce ne fosse bisogno, visto che Iliad è tra gli operatori più amati in Italia, e questo in fatto che si stabilizza anno dopo anno.

Tuttavia, l’introduzione di nuove promozioni e iniziative brillanti non fa altro che cementare in maniera indissolubile questo rapporto tra l’operatore e i suoi utenti. In particolare, l’operatore francese ha deciso di lanciare Iliadclub, iniziativa pensata proprio per premiare la fedeltà della community di Iliad. Si tratta di un modo di avvantaggiare i propri clienti, creando un servizio che può essere condiviso.

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Iliadclub, come funziona e come accedervi

Alcuni clienti di Iliad che hanno attivato una promozione telefonica mobile non hanno la linea fissa dello stesso operatore, oppure viceversa. Con Iliadclub l’operatore premia proprio i clienti che hanno sia una linea fissa di Iliad attiva sia una SIM mobile.

Per creare un Iliadclub è necessario avere un’offerta fibra attiva con metodo di pagamento automatico e almeno una SIM mobile Iliad attiva che sia collegata alla precedente, e così si possono tare amici e familiari a partecipare e creare così una propria community.

Si possono invitare da uno a quattro amici che possiedono una SIM Iliad attiva. Il vantaggio per tutti è un aumento singolo del traffico dei dati. In particolare gli utenti con offerte mobile da 9,99 € al mese avranno 500 giga di dati mensili in più in Italia. Invece le offerte attive da 11,99 € al mese avranno 600 giga di dati mensili in più.

Il passaggio all’interno dell’Iliadclub può essere anche temporaneo, solo che ovviamente dal mese successivo si perderà il vantaggio dei giga in più. L’iniziativa può essere davvero interessante, soprattutto perché pensata per premiare in modo significativo gli utenti che hanno dimostrato fiducia nei confronti dell’operatore.