Iliad, super offerte ora con giga extra per il roaming

L’operatore telefonico Iliad mette a disposizione degli utenti tante offerte di rete mobile davvero interessanti. Rispetto a quanto fatto in passato, però, ora gli utenti avranno a disposizione un maggior quantitativo di traffico dati per navigare in internet in roaming nei paesi dell’Unione Europea. Vediamo qui di seguito i dettagli.

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Iliad, tante offerfe sorprendenti ora con più giga per navigare in roaming nei paesi dell’Unione Europea

Ora l’operatore telefonico Iliad sta proponendo una maggiore quantità di giga per navigare in roaming nei paesi dell’Unione Europea. In passato gli utenti avevano a disposizione un quantitativo inferiore di giga, ma ora ne avranno a disposizione di più con tutte le offerte dell’operatore. Tra queste, sono comprese le seguenti.