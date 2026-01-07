Iliad, super offerte ora con giga extra per il roaming

L’operatore telefonico Iliad mette a disposizione degli utenti tante offerte di rete mobile davvero interessanti. Rispetto a quanto fatto in passato, però, ora gli utenti avranno a disposizione un maggior quantitativo di traffico dati per navigare in internet in roaming nei paesi dell’Unione Europea. Vediamo qui di seguito i dettagli.
Iliad, tante offerfe sorprendenti ora con più giga per navigare in roaming nei paesi dell’Unione Europea
Ora l’operatore telefonico Iliad sta proponendo una maggiore quantità di giga per navigare in roaming nei paesi dell’Unione Europea. In passato gli utenti avevano a disposizione un quantitativo inferiore di giga, ma ora ne avranno a disposizione di più con tutte le offerte dell’operatore. Tra queste, sono comprese le seguenti.
- Iliad Giga 150, questa offerta include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G e al 4G+. L’offerta include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed sms illimitati. Il costo per il rinnovo è pari a 7,99 euro al mese.
- Iliad Giga 250, questa offerta include ogni mese fino a 250 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari alle reti di quinta generazione. Nel bundle sono inclusi fino a 25 GB di traffico dati extra per navigare in roaming. L’offerta include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed sms illimitati. Il costo per il rinnovo è pari a 9,99 euro al mese.
- Iliad Top 300 Plus, questa offerta include ogni mese fino a 300 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari alle reti di quinta generazione. Nel bundle sono inclusi fino a 30 GB di traffico dati extra per navigare in roaming. L’offerta include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed sms illimitati. Il costo per il rinnovo è pari a 11,99 euro al mese.