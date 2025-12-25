iliad Super: la fibra ultraveloce che unisce casa, mobile e servizi smart

Con iliadbox Super, Iliad punta a rafforzare la propria offerta fibra in Italia, mettendo al centro prestazioni elevate e semplicità. La connessione è 100% fibra ottica FTTH e sfrutta il Wi-Fi 7, l’ultima generazione dello standard wireless, progettata per garantire maggiore stabilità e velocità anche con molti dispositivi connessi contemporaneamente. Film in streaming, smart working, gaming online e download pesanti possono convivere senza rallentamenti, sia via Wi-Fi sia tramite porte Ethernet.

Le prestazioni variano in base alla tecnologia disponibile nella zona. Nelle aree FTTH EPON, la velocità di download arriva fino a 5 Gbit/s complessivi, distribuiti tra Wi-Fi e porte Ethernet, con upload fino a 700 Mbit/s. Dove è presente la tecnologia FTTH GPON, il download raggiunge 2,5 Gbit/s e l’upload 1 Gbit/s, mentre nelle aree bianche si arriva fino a 1 Gbit/s in download. Il modem iliadbox Wi-Fi 7 è incluso in comodato d’uso gratuito e può essere affiancato da due iliad Wi-Fi extender per coprire abitazioni su più piani.

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Con Iliad godi di servizi inclusi e vantaggi Fibra + Mobile

L’offerta iliadbox Super non si limita alla connessione. Sono inclusi diversi servizi pensati per rendere l’esperienza più completa: una saponetta Wi-Fi con SIM dati da 350GB al mese per navigare in mobilità in Italia, McAfee Multi Access per la protezione fino a cinque dispositivi e Le Chat Pro di Mistral AI, incluso per sei mesi come assistente intelligente per lavoro e vita quotidiana. Tutti questi servizi possono essere attivati comodamente dall’Area Personale dopo l’installazione della fibra.

Uno dei punti di forza resta il vantaggio Fibra + Mobile. I clienti mobile iliad con offerte da 9,99€ o 11,99€ al mese possono attivare la fibra a 29,99€ al mese invece di 34,99€, senza scadenze. Chi non è ancora cliente mobile può accedere allo stesso prezzo sottoscrivendo un’offerta TOP 250 PLUS o TOP 300 PLUS, con minuti e SMS illimitati, fino a 300 GB e 5G incluso. Il cambio offerta è gratuito e la filosofia resta quella tipica di iliad, ovvero trasparenza, niente vincoli e costi chiari nel tempo.