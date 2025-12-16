Iliad rivoluziona l’offerta: giga extra per chi invita amici e familiari

Iliad continua a essere tra gli operatori telefonici più amati dagli italiani. Nonostante sia sul mercato da pochi anni, l’operatore francese ha subito conquistato la fiducia dei clienti, tanto da arrivare oggi ad avere circa 12 milioni di utenti.

Oltre alle promozioni telefoniche, pensate sia per quanto riguarda la linea fissa sia per la linea mobile, molto apprezzata dagli utenti per la trasparenza, la qualità e l’accessibilità, Iliad pensa anche a iniziative fantastiche. L’ultima iniziativa di Iliad, permette di introdurre in Italia Iliadclub. Quest’ultima è pensata proprio per premiare i propri clienti e rafforzare il concetto di community.

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Iliad: ecco in cosa consiste l’iniziativa Iliadclub

Iliad ha sempre posto una maggiore attenzione sui propri clienti, permettendoli anche di accedere a diversi vantaggi. L’ultima iniziativa dell’operatore francese si chiama Iliadclub, ed è stata davvero molto apprezzata dagli utenti.

L’idea è molto semplice, e permette a ciascun utente di Iliad che abbia attivato un’offerta fibra, di invitare amici o familiari in un proprio club. Non solo, perché gli utenti possono entrare anche in un Iliadclub già esistente. Infatti, ciascun utente potrà chiedere a un amico o un familiare di essere invitato in un club.

Si possono invitare fino a quattro persone in questo club, e in questo modo si possono sbloccare dei vantaggi esclusivi sui giga.

Gli utenti che partecipano e fanno parte di un Iliadclub che ha un’offerta con un costo mensile minore o uguale a 9,99 €, riceve in automatico 500 giga di Internet al mese, mentre se è un’offerta con un costo di 11,99 €, riceve in automatico 600 giga di Internet al mese.

Tutti gli utenti che fanno parte di un Iliadclub dovranno collegare la propria SIM a un unico metodo di pagamento automatico, che è quello che viene utilizzato per pagare l’offerta fibra. L’attivazione del club avviene in maniera davvero semplice, direttamente nella propria area personale.