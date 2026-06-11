Iliad Giga Prime prorogata: 12 mesi gratis di Amazon Prime fino a luglio

C’è una buona notizia per chi sta valutando la Iliad Giga Prime ma non aveva ancora deciso. L’operatore ha allungato di qualche settimana la finestra per attivarla, spostando la scadenza dell’offerta che regala i primi 12 mesi di Amazon Prime. Adesso c’è tempo fino a inizio Luglio 2026, una piccola proroga arrivata pure in anticipo rispetto ai tempi previsti.

Facciamo un passo indietro. Il 16 Aprile 2026 Iliad ha lanciato Giga Prime a 12,99 euro al mese, la prima tariffa voce e dati dell’operatore a questo prezzo. Dentro ci sono minuti, SMS e 300 Giga in 5G, con Giga extra in Roaming UE, più la possibilità di avere Amazon Prime senza spendere un centesimo per un anno intero, Prime Video compreso. L’attivazione del servizio Amazon va richiesta dall’Area Personale, ma solo dai clienti che hanno impostato un metodo di pagamento automatico per i rinnovi.

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All’inizio l’offerta era sottoscrivibile fino alle ore 15:00 del 16 Giugno 2026. Oggi, 11 Giugno 2026, qualche giorno prima del previsto, Iliad ha aggiornato la scadenza: ora si può attivare fino alle ore 15:00 del 7 Luglio 2026, salvo nuove proroghe. Stessa cosa per iliadclub a 12,99 euro al mese, con 650 Giga 5G, 30 Giga extra in Roaming UE e sempre 12 mesi di Amazon Prime, pensata per chi attiva Giga Prime e poi passa a iliadclub, oltre che in upgrade per chi arriva da iliadclub a 9,99 o 11,99 euro al mese.

Cosa include e come attivare l’offerta Iliad

La Giga Prime mette sul piatto minuti illimitati con VoLTE verso fisso e mobile nazionali e verso alcuni Paesi esteri, SMS illimitati e 300 Giga in 5G. La rete 5G copre oltre 7000 comuni e, dal 15 Aprile 2026, Iliad ha avviato anche il 5G Standalone. Le velocità massime dichiarate arrivano a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. I minuti illimitati valgono anche dall’Italia verso fisso e mobile di Canada e USA, oltre a una lunga lista di Paesi raggiungibili sui numeri fissi.

Per i 12 mesi gratis di Amazon Prime serve associare all’offerta un metodo di pagamento automatico, carta di credito o IBAN. Chi è già abbonato Prime può comunque approfittarne, ma prima deve disattivare l’abbonamento attivo o aspettarne la scadenza. Al termine dei dodici mesi, Prime si rinnova in automatico a 4,99 euro al mese, salvo diverso costo previsto da Amazon. Vale la pena ricordare che Prime Video include film, serie e una partita ogni Mercoledì di UEFA Champions League fino alla stagione 2030/2031, oltre ad alcune gare NBA da Ottobre 2025. Dal 9 Aprile 2024 sono presenti pochi annunci pubblicitari, eliminabili con un’opzione da 1,99 euro al mese in più.

I nuovi clienti possono attivare online, tramite SIMBOX negli Iliad Store, nei Corner, nei negozi Iliad Space, con Iliad Point e con il canale Iliad Express presente in ipermercati, supermercati, store di elettronica, bookstore e, da Novembre 2025, anche nelle principali edicole. Il costo di attivazione è di 9,99 euro, SIM trio inclusa, a cui va sommato il primo mese anticipato: in totale 22,98 euro con Giga Prime. Si può scegliere nuovo numero o portabilità, e da Aprile 2024 è possibile pure personalizzare il proprio numero.

Upgrade per i già clienti e vantaggi sulla fibra

L’offerta è attivabile anche dai già clienti Iliad che hanno una tariffa con costo mensile inferiore a 12,99 euro, tramite cambio offerta. Di norma l’upgrade è gratuito, ma chi proviene da un’offerta a 11,99 euro paga un costo di attivazione di 9,99 euro. Il passaggio si fa dall’Area Personale, dalle SIMBOX o dall’app ufficiale disponibile su Android, iOS e App Gallery di Huawei, e diventa attivo al rinnovo successivo.

Da segnalare anche la compatibilità con lo sconto fisso mobile: con Giga Prime si possono attivare Iliadbox Wi-Fi 7 2026 e 5G Box Casa a 22,99 euro al mese, oppure Iliadbox Super 2026 a 29,99 euro al mese. Sommando la parte mobile si arriva a 35,98 o 42,98 euro al mese, con costo di installazione una tantum di 39,99 euro.