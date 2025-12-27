Iliad Giga 150: tanti dati e prezzo bloccato nel tempo

Nel mondo delle tariffe mobili italiane, iliad torna a farsi notare con una proposta che mira a consolidare il suo posizionamento, Giga 150. L’offerta nasce per chi utilizza lo smartphone come strumento centrale della propria quotidianità, tra streaming, lavoro in mobilità e social network, senza voler rinunciare a un costo mensile chiaro e stabile. A 7,99 euro al mese, per sempre, il pacchetto include 150GB di traffico dati su rete 4G e 4G+, accompagnati da minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili italiani ed europei.

La soglia dati particolarmente generosa rende Giga 150 adatta anche a chi usa spesso l’hotspot o consuma grandi quantità di traffico in mobilità. Superati i 150 GB, la navigazione può proseguire solo previo consenso dell’utente, con un costo aggiuntivo chiaramente definito, evitando così attivazioni automatiche poco comprensibili. Anche sul fronte delle chiamate internazionali, l’offerta mantiene un’impostazione ampia, includendo minuti illimitati dall’Italia verso numerosi numeri fissi esteri e verso i cellulari di Stati Uniti e Canada, un dettaglio che la rende interessante per chi ha contatti frequenti fuori dai confini nazionali.

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Roaming, servizi inclusi e la strategia Iliad

Uno degli aspetti più rilevanti di Giga 150 riguarda il roaming europeo. All’interno dell’Unione Europea sono disponibili 11GB dedicati, utilizzabili senza costi extra nei Paesi inclusi, nel rispetto delle regole di utilizzo corretto previste dalla normativa. Si tratta di una dotazione che permette di viaggiare senza l’ansia di dover disattivare servizi o limitare l’uso delle app più comuni, mantenendo comunque sotto controllo eventuali eccedenze. Anche in questo caso, iliad sceglie di puntare su informazioni chiare e facilmente consultabili, riducendo il rischio di incomprensioni.

Non meno importante è la lista dei servizi inclusi gratuitamente: segreteria telefonica, controllo del credito residuo, hotspot, portabilità del numero e assenza dello scatto alla risposta. Elementi che, presi singolarmente, possono sembrare scontati, ma che nel complesso contribuiscono a definire un’offerta completa e priva di costi nascosti. L’attivazione della SIM prevede un contributo unico, mentre la gestione dell’utenza passa dall’app ufficiale, pensata per dare al cliente il pieno controllo della propria linea.

Con Giga 150, iliad ribadisce il proprio approccio. Pochi piani, prezzi leggibili e condizioni che non cambiano nel tempo. In un mercato spesso caratterizzato da promozioni temporanee e rimodulazioni, questa scelta continua a rappresentare un fattore distintivo, capace di parlare a chi cerca affidabilità prima ancora che sconti aggressivi.