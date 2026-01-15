Iliad Giga 150, ecco la promozione più economica dell’operatore

L’obiettivo di Iliad è sempre quello di compiacere i propri clienti e lo fa con una naturalezza tale da essere diventato in pochi anni, uno degli operatori telefonici più amati. Iliad opera in Italia da pochi anni, eppure è riuscita a sbaragliare completamente la concorrenza e conquistare circa 12 milioni di utenti in tutto.

Iliad riesci a fornire offerte telefoniche mobili economiche ma allo stesso tempo competitive. Non solo, perché grazie alla fibra superveloce, l’operatore riesce ad avere molto mercato anche per quanto riguarda la linea fissa. Un altro punto a favore di Iliad sono le iniziative che lancia, come la recente Iliadclub, per fornire dei vantaggi ai propri clienti.

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Iliad e l’offerta Giga 150 a un prezzo super competitivo

Nel listino dei piani tariffari di Iliad, emerge tra le altre l’offerta Giga 150. Quest’ultima è pensata per tutti gli utenti che desiderano tanta connettività ma senza rinunciare a un prezzo contenuto. Il risultato è una tariffa incredibilmente interessante, che riesce a creare il giusto connubio tra quantità di dati, servizi e soprattutto costi.

L’offerta Giga 150 di Iliad, include venne 150 giga di traffico dati per navigare in 4G o 4G +, minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, e oltre a ciò anche 12 giga extra da utilizzare in Europa e chiamate verso l’estero. Il costo dell’offerta è di soli 7,99 € al mese, con prezzo bloccato per sempre. L’attivazione della Sim prevede, inoltre, un costo di circa 9,99 €.

L’offerta Giga 150 può essere la perfetta soluzione sia per i nuovi clienti, che hanno anche la possibilità di mantenere il proprio numero, ma anche per i clienti che hanno già attiva una linea di Iliad e che desiderano cambiare l’offerta. Questa è solo una delle tante offerte che Iliad mette a disposizione dei propri utenti, che possono scegliere tra un’ampia gamma di promozioni pensate per diverse esigenze.