Iliad Fibra Wi-Fi 7: velocità record e nuova esperienza di connettività

Con l’introduzione della nuova offerta Iliad Fibra con Wi-Fi 7, l’operatore punta a rafforzare ulteriormente la propria posizione nel mercato italiano della connettività domestica. La tecnologia FTTH 100% fibra ottica consente di raggiungere velocità teoriche fino a 5Gbit/s in download nelle aree coperte da rete EPON e fino a 2,5Gbit/s nelle zone GPON, con prestazioni elevate anche in upload. Il vero elemento distintivo è però l’inclusione dell’iliadbox con Wi-Fi 7. Questa viene fornita in comodato d’uso gratuito e rappresenta un salto generazionale rispetto agli standard precedenti.

Iliad Fibra + Mobile, sconti, offerte e vantaggi per gli utenti

Il WiFi7 garantisce maggiore stabilità, latenze ridotte e una gestione più efficiente di più dispositivi collegati contemporaneamente. Un aspetto sempre più importante in abitazioni dove smart TV, console, computer e dispositivi IoT convivono sulla stessa rete. Iliad ha anche curato l’efficienza energetica del modem, integrando funzioni come la modalità Sleeping e un pulsante fisico di accensione e spegnimento, utili per ridurre i consumi.

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L’installazione è gestita direttamente da un tecnico, semplificando l’attivazione per l’utente finale. Tale approccio rafforza la strategia dell’operatore. L’azienda infatti continua a puntare su trasparenza, prestazioni elevate e assenza di vincoli contrattuali rigidi. Tutti elementi che hanno contribuito alla rapida crescita di Iliad nel mercato italiano.

Uno dei punti di forza del mondo Iliad è l’integrazione tra servizi fissi e mobili. Attraverso il programma Fibra+Mobile, i clienti che possiedono già un’offerta mobile compatibile possono ottenere la fibra a prezzo scontato. Passeranno quindi da 26,99€ a 22,99€ al mese in modo permanente. Allo stesso tempo, i nuovi clienti possono attivare un’offerta combinata scegliendo tra piani mobili come GIGA 200 o GIGA250. Entrambe soluzioni che includono minuti e SMS illimitati, ampie soglie dati e accesso al 5G nelle aree coperte.

Ma non è finita qui. Iliad propone anche accessori opzionali come il Wi-Fi extender per migliorare la copertura nelle abitazioni più grandi e servizi di sicurezza digitale come McAfee Multi Access. L’insieme di queste soluzioni rafforza l’idea di un’offerta modulare, flessibile e pensata per adattarsi alle diverse esigenze degli utenti moderni, sempre più dipendenti da connessioni stabili e performanti per lavoro, intrattenimento e smart working.