Il sorpasso di BYD mette in crisi la strategia di Tesla

Diciamoci la verità: per anni abbiamo guardato a Tesla come a un’entità quasi mistica, capace di piegare le leggi del mercato automobilistico alla sola forza della visione di Elon Musk. Eppure, il 2025 ha mandato in frantumi questa narrazione, servendoci un piatto di realtà piuttosto amaro per la casa di Austin. Non è stato solo un anno difficile, è stato l’anno in cui il gigante ha mostrato i piedi d’argilla, finendo per cedere lo scettro di regina delle elettriche a BYD. E non parliamo di un sorpasso di misura, ma di un cambio della guardia che ha il sapore di un’epoca che finisce.

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Tesla perde terreno mentre BYD domina il mercato elettrico globale

Se guardiamo i dati senza farci distrarre dal rumore mediatico, il quadro è impietoso. Tesla ha chiuso l’anno con una flessione dell’8%, fermandosi a poco più di un milione e seicentomila veicoli. Qualcuno potrebbe dire che sono comunque numeri enormi, e avrebbe ragione, ma nel mondo dell’automotive conta la traiettoria, e quella di Tesla punta verso il basso da ormai due anni. Il calo del 15% registrato nell’ultimo trimestre è un campanello d’allarme che suona fortissimo, soprattutto perché arriva in un momento in cui la concorrenza, specialmente quella cinese, sta viaggiando a velocità curvatura.

Mentre Tesla faticava a gestire l’ingombrante figura del suo leader e gli scossoni politici americani — con l’amministrazione Trump che ha tagliato i ponti agli incentivi fiscali — BYD ha giocato una partita diametralmente opposta. I numeri del colosso cinese mettono i brividi: oltre due milioni e duecentomila auto elettriche pure consegnate, con una crescita che sfiora il 30%. Se poi aggiungiamo al calderone anche le ibride plug-in, arriviamo a cifre che sembrano appartenere a un altro pianeta. BYD non ha solo vinto la gara, ha cambiato le regole del gioco, dimostrando che la costanza e una gamma diversificata pagano molto più del fascino di un singolo brand.

Tesla ora si trova davanti a un bivio psicologico e strategico. Il tentativo di lanciare versioni più economiche della Model 3 e della Model Y è la prova provata che il marchio ha capito di non poter più vivere solo di immagine e status. Deve tornare a sporcarsi le mani nel mercato di massa, quello dove si guarda al centesimo e alla sostanza.

La domanda che tutti si pongono ora, in attesa dei dati finanziari di fine gennaio, è se basterà togliere qualche optional per recuperare il terreno perduto. Il vantaggio tecnologico e d’immagine che Tesla ha accumulato negli ultimi dieci anni si sta sciogliendo come neve al sole di fronte all’avanzata di chi produce batterie in casa e sforna modelli nuovi a ritmi industriali. Il 2026 sarà l’anno della verità: o Tesla ritrova la sua bussola, o dovrà rassegnarsi a essere solo uno dei tanti attori in un mercato che non fa più sconti a nessuno.