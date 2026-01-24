Hyundai Staria: i pannelli solari lo trasformano in un camper elettrico

Hyundai continua a spingere sul concetto di mobilità intelligente. Lo fa trasformando uno dei suoi veicoli più riconoscibili in qualcosa di completamente nuovo. Staria, già noto per il design futuristico e gli interni modulari, evolve in un camper elettrico pensato per viaggi sostenibili e sempre connessi. Un progetto che unisce energia solare, tecnologie smart e soluzioni pensate per la vita a bordo.

Non si tratta di una semplice conversione estetica, ma di un’interpretazione moderna del camper, in cui l’elettrico diventa il fulcro dell’esperienza.

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Energia solare e autonomia intelligente

Uno degli elementi chiave di questa trasformazione è l’integrazione dei pannelli solari sul tetto del veicolo. Questi permettono di ricaricare la batteria ausiliaria durante le soste o mentre il mezzo è parcheggiato, fornendo energia per l’illuminazione interna, i dispositivi elettronici e parte degli impianti di bordo.

L’obiettivo non è solo aumentare l’autonomia, ma ridurre la dipendenza dalle colonnine e dalle prese esterne, rendendo Staria più adatto a campeggi liberi e soste prolungate. Il sistema di gestione energetica ottimizza i consumi, mostrando in tempo reale flussi, riserve e priorità tramite un’interfaccia digitale dedicata.

Un camper pensato come spazio smart

All’interno, Hyundai punta su modularità e tecnologia. Gli spazi sono configurabili per adattarsi a diverse esigenze: zona notte, area living e superfici di lavoro convivono in un ambiente che privilegia la semplicità e la funzionalità. I comandi principali sono centralizzati in un sistema smart che consente di gestire luci, climatizzazione e stato delle batterie direttamente da un display o da app.

Non mancano funzioni pensate per chi lavora in mobilità, come prese dedicate, connessione stabile e soluzioni di ricarica per laptop e dispositivi personali. L’idea è trasformare il camper in una vera estensione della casa o dell’ufficio, senza rinunciare al comfort.

Design futuristico e nuova idea di viaggio

Esteticamente, Staria mantiene il suo stile minimalista, che lo distingue dai camper tradizionali. Linee pulite, superfici ampie e un’impostazione più vicina a un concept car che a un veicolo ricreativo classico. Una scelta che punta a intercettare un pubblico nuovo, più attento alla tecnologia e alla sostenibilità che alla tradizione del campeggio.