Hyundai Ioniq 3: meno show, più sostanza per l’elettrico del 2026

Il panorama delle auto elettriche sta vivendo una fase di assestamento strana, quasi di attesa, ma la Hyundai Ioniq 3 sembra avere tutte le carte in regola per dare quella scossa che serve al mercato nel 2026. Non stiamo parlando della solita astronave da centomila euro che serve solo a fare scena nei saloni, ma di un’auto che punta a risolvere il vero dilemma di chi oggi guarda all’elettrico con sospetto: come unire un’estetica che non passi inosservata a una praticità che non ti faccia impazzire nella vita di tutti i giorni.

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Perché la Hyundai Ioniq 3 potrebbe essere l’anti-SUV elettrica che mancava

Guardandola bene, si capisce subito che Hyundai non ha voluto semplicemente “rimpicciolire” le sorelle maggiori. C’è un richiamo evidente al concept “Three”, ma con una maturità diversa. . Il frontale abbandona gli eccessi e si concentra su fari a pixel LED che sono ormai il marchio di fabbrica del brand, ma è il posteriore a rubare la scena. Quella scelta del lunotto diviso, che a molti ricorderà la silhouette filante della Prius, le conferisce una personalità sportiva e raccolta, perfetta per districarsi nel traffico delle nostre città senza sembrare il solito SUV ingombrante.

Una volta aperta la portiera, il cambiamento si sente ancora di più. Spesso le case automobilistiche esagerano con il minimalismo, togliendo ogni tasto e costringendoti a navigare tra mille menu solo per sbrinare il parabrezza. Hyundai sembra aver ascoltato le lamentele degli utenti. Certo, lo schermo centrale è grande e d’impatto, chiaramente ispirato alla pulizia visiva di Tesla e supportato da un sistema Android Automotive che promette di essere fluido come uno smartphone di ultima generazione, ma la vera chicca è la conservazione dei comandi fisici per il clima. È un dettaglio che sa di rispetto per chi guida: poter regolare la temperatura senza distogliere lo sguardo dalla strada è un lusso di pragmatismo che oggi non è affatto scontato.

Sotto la carrozzeria, la scelta tecnica è altrettanto intelligente. Abbandonare l’architettura a 800 Volt per passare a una più comune a 400 Volt non è un passo indietro, ma una mossa strategica per abbassare il prezzo finale. Per un’auto di questa categoria, l’importante non è ricaricare in dieci minuti netti, ma offrire un’autonomia solida che tolga l’ansia da ricarica. Con la batteria più grande da oltre 80 kWh, superare i 600 km dichiarati significa poter affrontare anche un viaggio fuori porta senza l’occhio fisso sulla percentuale della batteria.

Il guanto di sfida è lanciato verso le regine europee come la ID.3 o la Cupra Born. La differenza, però, potrebbe farla proprio questa capacità di Hyundai di rendere la tecnologia “amichevole” e integrata, grazie anche a funzioni come il V2L che permette di usare l’auto come un enorme powerbank. In un mercato che ha bisogno di concretezza, la Ioniq 3 si candida a essere non solo una scelta razionale, ma anche un oggetto del desiderio per chi vuole passare all’elettrico senza sentirsi un beta-tester.