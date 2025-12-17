HyperOS 3 con Android 15: in arrivo per questi Xiaomi, POCO e Redmi

Come ben sapete, Xiaomi si sta impegnando per rilasciare l’ultima versione della propria interfaccia grafica che personalizza Android definita HyperOS 3, nello specifico l’azienda sta rilasciando l’aggiornamento sia per i device presenti all’interno del mercato cinese che per quelli presenti nel mercato internazionale e sta lavorando su due fronti, una variante per Android 16 e una per Android 15, ovviamente opportunamente adattata per funzionare al meglio delle sue possibilità su device che utilizzano il sistema operativo di scorsa generazione.

Anche questa versione dunque della personalizzazione di Xiaomi include tutto quello che abbiamo già visto nelle varianti già rilasciate sul mercato, animazioni più fluide e accattivanti, prestazioni di sistema decisamente migliorate insieme a una migliore integrazione tra dispositivi interni ed esterni all’ecosistema di Xiaomi, l’azienda ora ha attivato il rilascio dell’aggiornamento per ulteriori dispositivi appartenenti alla gamma Xiaomi, POCO e Redmi, scopriamo insieme quali.

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I dispositivi in aggiornamento

I dispositivi che stanno ricevendo l’aggiornamento all’ultima versione dell’interfaccia grafica sono i seguenti:

Xiaomi Pad 6 Max (OS3.0.0.2)

Xiaomi Pad 6 Pro (OS3.0.0.2)

Xiaomi MIX Fold 2 (OS3.0.0.1)

Xiaomi 13 Lite (EEA OS3.0.0.2, altre aree OS3.0.0.1)

Xiaomi Civi 3 (OS3.0.0.1)

Xiaomi 12 Pro (OS3.0.0.2)

Xiaomi 12 Pro (OS3.0.0.1)

Xiaomi 12S Pro (versione alpha interna)

Xiaomi 12S (versione alpha interna)

REDMI K60 Pro (OS3.0.0.3)

REDMI Note 13 5G (OS3.0.0.5)

REDMI Note 12T Pro (OS3.0.0.2)

POCO F5 (OS3.0.0.1)

POCO F5 Pro (OS3.0.0.1)

Al momento dunque sono questi i dispositivi che stanno per ricevere l’update e se anche voi siete in possesso di uno di questi smartphone non vi rimane che controllare all’interno delle impostazioni per vedere quando è disponibile l’update, se ancora non vi risulta non vi preoccupate dal momento che spesso questa tipologia di update viene rilasciata gradualmente e risulta disponibile per tutti solo nel corso di qualche giorno, ovviamente per controllare vi basta recarvi nelle impostazioni e poi nella sezione dedicata agli aggiornamenti software.