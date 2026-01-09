Con il 2026 appena iniziato, i principali produttori di smartphone iniziano a scoprire le carte in vista dei primi lanci dell’anno. Tra pieghevoli di nuova generazione e dispositivi ultra-sottili, Huawei e HONOR sembrano intenzionate a muoversi su due fronti distinti ma complementari: da un lato migliorare l’usabilità dei foldable, dall’altro spingere sempre più in là il concetto di leggerezza senza rinunciare a specifiche di alto livello.

Nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni che riguardano Huawei Pura X2, prossimo pieghevole del brand cinese, e un misterioso HONOR Magic8 Pro Air, che potrebbe puntare tutto su peso ridotto e design minimale per competere direttamente con i modelli “Air” di Apple.

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Huawei Pura X2: prime immagini e nuovo approccio al display esterno

Il noto leaker Ice Universe (UniverseIce su X) ha condiviso quello che viene descritto come il primo render “ufficioso” di Huawei Pura X2. Pur trattandosi di materiale non ufficiale, il render offre indicazioni piuttosto chiare sulla direzione intrapresa da Huawei per la seconda generazione del suo pieghevole compatto. La prima differenza evidente rispetto al modello precedente riguarda le proporzioni del dispositivo. Huawei Pura X2 appare infatti più largo, una scelta che sembrerebbe mirata a rendere il display esterno realmente utilizzabile nella vita quotidiana, superando alcuni limiti riscontrati nella prima generazione.

A livello di design, Huawei potrebbe abbandonare l’impostazione vista su Huawei Pura X, dove fotocamere e schermo esterno convivevano sullo stesso lato della scocca. Il nuovo modello dovrebbe adottare una soluzione più tradizionale: display esterno esteso su metà della scocca e modulo fotografico separato sull’altra metà. Se questa scelta fosse confermata, l’impatto sull’esperienza d’uso sarebbe tutt’altro che marginale. Un pannello esterno più grande permetterebbe infatti di gestire notifiche, messaggi, widget e alcune applicazioni senza dover aprire continuamente lo smartphone, migliorando praticità e velocità d’interazione.

Fotocamere di livello flagship anche sul pieghevole

Le indiscrezioni parlano anche di un importante upgrade del comparto fotografico di Huawei Pura X2. Secondo le voci attuali, il dispositivo potrebbe integrare:

un sensore principale Ultra Vision

una fotocamera ultra-grandangolare con tecnologia RYYB

un teleobiettivo

una fotocamera multispettrale di seconda generazione

Una configurazione che, se confermata, collocherebbe il pieghevole di Huawei su un livello molto alto dal punto di vista fotografico, avvicinandolo ulteriormente ai flagship “tradizionali” del brand. Al momento, però, non ci sono informazioni certe su specifiche tecniche, processore o data di lancio. Anzi, alcune voci suggeriscono che Huawei Pura X2 potrebbe subire un leggero rinvio rispetto al calendario seguito dal predecessore, probabilmente per affinare design e componenti.