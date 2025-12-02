Huawei Pura X2: un nuovo pieghevole sta per arrivare

Gli smartphone pieghevoli hanno conquistato una porzione non indifferente di pubblico, il che induce i colossi del settore a sperimentare sempre nuove soluzioni per garantire qualità e innovazione. In tal contesto, Samsung è senza alcun dubbio l’azienda che ha maggiormente investito sui suoi pieghevoli, ma non restano in disparte aziende come Xiaomi o Huawei. Quest’ultima, in particolar modo, si prepara ad annunciare il suo nuovo Mate X7, il cui debutto è previsto per l’11 dicembre in Cina, ma non è tutto. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, uno dei suoi pieghevoli più apprezzati dagli utenti accoglierà presto il suo successore.

Huawei Pura X2: l’azienda pronta ad annunciare il suo nuovo pieghevole

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Le informazioni sulle prossime mosse del colosso cinese arrivano dal leaker Smart Pikachu, secondo il quale, entro i primi tre mesi del prossimo anno, avremo modo di assistere al debutto del Huawei Pura X2. Il dispositivo sarebbe già in fase di test e alcuni dettagli sulla sua scheda tecnica sono già trapelati. Lo smartphone avrà un display particolarmente ampio e un chip Kirin 9030 ma non conosciamo ancora la capacità della batteria né quelle che saranno le sue peculiarità per ciò che riguarda il comparto fotografico o le dimensioni totali.

La data del debutto non è ancora nota, ma è già possibile presumere che l’Europa rimarrà nuovamente esclusa dalla commercializzazione dello smartphone. Così come il primo Huawei Pura X, anche il nuovo modello potrebbe essere destinato esclusivamente al mercato cinese, privando una fetta non indifferente di potenziali acquirenti della possibilità di procedere con l’acquisto. L’azienda potrebbe comunque stravolgere i suoi piani e allargare il pubblico con un lancio globale ma al momento è ancora troppo presto per poter avanzare tale ipotesi. L’avvicinarsi del periodo di lancio favorirà l’emergere di ulteriori dettagli che potrebbero permetterci di conoscere in anticipo alcune chicche del prossimo pieghevole.