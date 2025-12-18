Huawei Mate 80: in Cina è un successone, la domanda supera l’offerta

Trovare uno Huawei Mate 80 in Cina sta diventando sorprendentemente difficile. A poche settimane dal debutto ufficiale, la nuova serie top di gamma del brand sta registrando numeri che raccontano un successo fuori scala, al punto da mettere sotto pressione l’intera catena produttiva. In appena due settimane, Huawei avrebbe già spedito circa 750.000 unità, un risultato che avrebbe potuto essere ancora più alto senza i limiti attuali di approvvigionamento.

Produzione sotto stress e attese lunghissime

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La domanda ha superato rapidamente la capacità produttiva, creando un collo di bottiglia evidente soprattutto sui modelli più costosi. La situazione più delicata riguarda Mate 80 Pro Max, il vero fiore all’occhiello della gamma. Secondo quanto riportato dal leaker Geek Village Chief su Weibo, ordinare oggi questo modello significa affrontare tempi di attesa estremamente lunghi.

In alcuni store ufficiali Huawei, le consegne risultano posticipate addirittura a febbraio 2026. Un ritardo che non deriva da problemi di distribuzione, ma dall’impossibilità di produrre abbastanza unità per soddisfare una richiesta che continua a crescere. Anche mantenendo un ritmo di spedizioni costante, l’offerta resta nettamente inferiore alla domanda.

Huawei torna protagonista nel mercato cinese

I dati di vendita rafforzano un trend ormai chiaro. La serie Mate 80 sta registrando un ritmo superiore rispetto ai recenti lanci di iPhone 17 e Xiaomi 17, un confronto che evidenzia quanto Huawei sia tornata centrale nel mercato domestico. Lancio dopo lancio, il marchio sta recuperando quote e consolidando la propria posizione ai vertici.

Questo risultato non è casuale. La forza di Huawei in Cina passa da una rete di vendita offline capillare e da una fedeltà al marchio costruita nel tempo, elementi che oggi si traducono in numeri concreti. La risposta del pubblico dimostra che il brand non deve più convincere gli utenti della qualità dei propri dispositivi.

La vera sfida ora è produrre abbastanza

Secondo le stime degli analisti, se i problemi produttivi verranno risolti, il ciclo commerciale della serie Mate 80 potrebbe chiudersi tra 10 e 14 milioni di unità vendute. Un obiettivo ambizioso ma realistico, considerando l’andamento iniziale.

Per Huawei, la sfida non è più creare desiderio, ma riuscire a trasformarlo in disponibilità reale. Finché la produzione resterà sotto pressione, Mate 80 continuerà a essere uno degli smartphone più richiesti e difficili da trovare in Cina.