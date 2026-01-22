Huawei FreeClip 2: ufficiali gli auricolari open-ear che puntano tutto su comfort e intelligenza adattiva

Huawei alza il tiro nel segmento degli auricolari true wireless con il lancio delle FreeClip 2, evoluzione di un prodotto che aveva già fatto parlare di sé per l’approccio non convenzionale al design. La presentazione ufficiale è avvenuta oggi, 22 gennaio, con disponibilità immediata sul mercato italiano.

Un design che si perfeziona

La filosofia resta quella della prima generazione: niente inserti in-ear, ma un sistema di aggancio esterno basato sull’architettura C-bridge. La differenza sta nei dettagli. Huawei dichiara di aver ridotto peso e ingombro dopo aver analizzato oltre 10.000 campioni di padiglioni auricolari a livello globale. Il risultato sono auricolari da 5,1 grammi l’uno, con un “Comfort Bean” ridimensionato e un ponte flessibile in silicone liquido e lega a memoria di forma.

L’obiettivo dichiarato è ambizioso: un dispositivo che si possa indossare dall’alba al tramonto senza percepirne la presenza.

Comparto audio: la doppia membrana fa la differenza

Sul fronte delle prestazioni sonore, le FreeClip 2 introducono un driver a doppia membrana che, secondo i dati di laboratorio forniti dall’azienda, raddoppia volume e resa dei bassi rispetto al modello precedente. Il processore NPU con intelligenza artificiale integrata — con potenza di calcolo decuplicata — gestisce funzionalità come il volume adattivo e il miglioramento vocale contestuale, modulando la risposta audio in base all’ambiente circostante.

Per le chiamate, Huawei ha implementato un sistema a tre microfoni con algoritmi DNN multi-canale e tecnologia a onde sonore inverse per limitare la dispersione del suono. Una soluzione pensata per garantire conversazioni intelligibili anche in contesti rumorosi.

Specifiche tecniche e autonomia

Gli auricolari sono intercambiabili tra orecchio destro e sinistro grazie al riconoscimento automatico del canale. La certificazione IP57 assicura resistenza a polvere e schizzi d’acqua, mentre l’autonomia dichiarata raggiunge le 9 ore con singola carica e 38 ore complessive con la custodia.

Tra i servizi inclusi, da segnalare il programma Loss Care: in caso di smarrimento o danneggiamento entro 12 mesi dall’acquisto, è possibile acquistare un singolo auricolare sostitutivo al 50% del prezzo.

Disponibilità e prezzi

Le Huawei FreeClip 2 sono disponibili da oggi nelle colorazioni bianco, nero, blu e oro rosa al prezzo di listino di 199 euro. Per il lancio, il codice promozionale AMKTPRCLIP2 sul sito ufficiale consente uno sconto di 20 euro, portando il prezzo a 179 euro. Gli acquisti su Huawei Store includono inoltre un set di accessori in edizione limitata firmati It’s Lava.