Il lancio di HONOR Magic8 Pro, fissato per il 15 gennaio, non è stato l’unico annuncio di peso per il produttore cinese. Nelle stesse ore, infatti, HONOR presenterà anche HONOR Magic8 RSR, un modello che si preannuncia come la versione più estrema e ambiziosa dell’intera gamma Magic8. L’esistenza del dispositivo è stata confermata direttamente dall’azienda, che ha diffuso un’immagine teaser mostrando design e colorazioni, oltre a ribadire la data dell’evento. Tutto lascia intendere che Magic8 RSR non sia un semplice esercizio di stile, ma uno smartphone pensato per spingere al massimo specifiche e dotazione tecnica.

Una versione potenziata, senza compromessi

Secondo le informazioni emerse finora, HONOR Magic8 RSR sarà una variante profondamente potenziata del Magic8 Pro. È probabile che il dispositivo venga commercializzato inizialmente solo in Cina o in pochi mercati selezionati, una scelta coerente con la natura estremamente premium del prodotto. Il cuore del dispositivo dovrebbe essere il Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, accompagnato da una configurazione di memoria che parla da sola: fino a 24 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione, numeri che lo collocano direttamente nella categoria dei super smartphone. Il display dovrebbe essere un OLED LTPO da 6,71 pollici, con bordi curvi e refresh rate adattivo, pensato per offrire il massimo sia in termini di fluidità sia di efficienza energetica.

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Fotocamere al centro dell’esperienza

Il comparto fotografico è uno degli elementi più interessanti del Magic8 RSR. Sul fronte anteriore dovrebbe trovare spazio una fotocamera da 50 megapixel, mentre sul retro è attesa una tripla configurazione di livello assoluto. Il sensore principale sarebbe da 50 megapixel, affiancato da un ultra-grandangolare sempre da 50 megapixel e da un teleobiettivo periscopico da 200 megapixel, con zoom ottico 3,7x e stabilizzazione ottica. Una scelta che conferma l’intenzione di HONOR di competere direttamente con i migliori camera phone del mercato, senza puntare su compromessi.

Autonomia, resistenza e funzioni avanzate

HONOR Magic8 RSR dovrebbe distinguersi anche sul fronte dell’autonomia, grazie a una batteria da 7.200 mAh, supportata da ricarica rapida a 120 W via cavo e 80 W wireless. Numeri che lo rendono uno degli smartphone più estremi anche sotto questo aspetto.

Tra le altre caratteristiche attese figurano un sensore di impronte ultrasonico sotto al display, il riconoscimento facciale 3D, la connettività satellitare, un tasto fisico dedicato alla fotocamera e una scocca certificata IP68, IP69 e IP69K, quindi progettata per resistere a polvere, immersioni e getti d’acqua ad alta pressione.

Con Magic8 RSR, HONOR sembra voler lanciare un messaggio preciso: non solo competere nel segmento premium, ma spingersi oltre, creando un dispositivo dimostrativo capace di racchiudere il massimo della tecnologia disponibile oggi su uno smartphone. Se le specifiche verranno confermate, Magic8 RSR potrebbe diventare uno dei riferimenti assoluti del 2026 per potenza, autonomia e fotografia.