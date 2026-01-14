Honor, due nuovi smartphone ora anche con WindTre

L’operatore telefonico italiano WindTre sta per aggiungere al suo catalogo ben due nuovi smartphone a marchio Honor. Si tratta dei nuovi Honor Magic 8 Lite e Honor Magic 8 Pro. Questi smartphone sono gli ultimi ad essere stati presentati dal produttore tech e ora si potranno acquistare in piccole rate mensili anche con questo operatore telefonico.

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Honor Magic 8 Lite e Honor Magic 8 Pro saranno disponibili all’acquisto anche con WindTre

I nuovi smartphone del produttore tech Honor saranno disponibili all’acquisto anche con l’operatore telefonico italiano WindTre. Come già accennato in apertura, si tratta dei nuovi Honor Magic 8 Lite e Honor Magic 8 Pro. Entrambi gli smartphone, secondo quanto è emerso in queste ore, si potranno acquistare con questo operatore a partire dalla giornata di domani 15 gennaio 2026.

Questo vale per il modello Pro del duo. Per il secondo modello, in realtà, non è stata resa disponibile ancora nessuna data, ma immaginiamo comunque che non tarderà ad arrivare. Entrambi gli smartphone saranno comunque acquistabili con l’operatore telefonico WindTre. Potranno acquistarli sia i già clienti dell’operatore sia i nuovi clienti.

Stando a quanto è emerso, il nuovo Honor Magic 8 Lite si potrà acquistare ad un prezzo pari a 0,99 euro al mese per un totale di 36 rate mensili. Per questo modello è previsto un anticipo pari a 39,99 euro. Passiamo ora al modello più prestante, ovvero il nuovo Honor Magic 8 Pro. Gli utenti potranno acquistarlo con l’operatore ad un costo di 23,99 euro al mese sempre per un totale di 36 rate mensili. In questo caso, è previsto un costo di anticipo pari a 169,99 euro.

Questi sono tuttavia alcuni dei prezzi disponibili per acquistare i nuovi smartphone di casa Honor con l’operatore. Questi prezzi variano infatti in base all’offerta di rete mobile di WindTre che si deciderà di abbinare all’acquisto degli smartphone. Ricordiamo che gli smartphone si potranno acquistare nelle colorazioni Midnight Black e Forest Green.