HONOR definisce la roadmap europea di MagicOS 10: ecco tutti i modelli e le tempistiche aggiornate

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HONOR ha finalmente messo ordine nel percorso di aggiornamento a MagicOS 10, pubblicando la roadmap ufficiale dedicata ai mercati globali e, soprattutto, all’Europa. L’aggiornamento, basato su Android 16, è già in rollout da settimane sui top di gamma, ma solo ora il produttore chiarisce quali dispositivi riceveranno la nuova interfaccia e in che finestra temporale. Si tratta del piano più ampio mai pubblicato da HONOR, segnale evidente della volontà di consolidare la propria presenza nei vari segmenti del mercato.

I modelli già aggiornati e quelli che completano il rollout entro fine 2025

Il primo blocco riguarda i device che hanno già ricevuto l’aggiornamento o che lo riceveranno entro la fine del 2025. HONOR ha mantenuto la tradizionale priorità sui flagship, con Magic7 Pro aggiornato addirittura a settembre, seguito da Magic7 RSR. A novembre è toccato a Magic V5, a HONOR 400 e 400 Pro, oltre che al tablet MagicPad 3. È un rollout rapido e coerente, che anticipa di fatto la diffusione più ampia attesa per il 2026.

La fase principale del rollout: aggiornamenti da gennaio ad aprile 2026

Il grosso della distribuzione verrà completato nel primo quadrimestre del 2026. Da gennaio partono Magic6 Pro, Magic6 RSR e Magic V3, seguiti a febbraio da Magic5 Pro e MagicPad 2. Marzo è di fatto il mese più denso, con l’arrivo dell’aggiornamento su Magic V2 (RSR incluso), Magic Vs, la serie HONOR 200, HONOR 400 Smart e il tablet Pad X8a. Ad aprile si completa il quadro europeo con le versioni Lite della serie Magic7, Magic8 e HONOR 400, insieme ai modelli della gamma X6b, Pad 10, Pad V9 e X9a. Una distribuzione ritmata che copre l’intero ecosistema, dagli smartphone premium ai modelli mid-range fino ai tablet entry.

Cosa cambia con MagicOS 10: le aree di miglioramento principali

MagicOS 10 affianca ad Android 16 un restyling dell’interfaccia e una serie di ottimizzazioni strutturali. HONOR ha lavorato molto sulla fluidità grazie al motore Turbo X, sull’ergonomia del sistema con una revisione del Control Center e su Magic Capsule, che ora gestisce meglio le scorciatoie contestuali. La fotocamera ottiene un affinamento dell’app, mentre HONOR Connect si arricchisce di funzioni per la multi-piattaforma, incluse integrazioni migliorate con Mac e iPhone. Sul fronte AI, la nuova Chiamata Assistita introduce funzioni di traduzione in tempo reale, mentre il launcher integra indicatori di stato più visibili per i contenuti multimediali.