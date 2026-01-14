HONOR 400 con fotocamera IA 200MP: prezzo shock di 339,90€ su Amazon

Le offerte a tempo di Amazon sono sempre interessanti e puntano ad andare incontro alle esigenze degli utenti che vogliono avere sempre a portata di mano prodotti tech, ma non solo, spendendo poco. L’utente, però, deve cercare di approfittarne subito per evitare di perdere i prodotti con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Oggi tra le tante occasioni non possiamo non citare l’HONOR 400.

Uno smartphone che si contraddistingue soprattutto grazie a display AMOLED da 6,55 pollici con picco di luminosità 5000nit e frequenza di aggiornamento 120Hz. La tecnologia Sunlight Display assicura una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, l’esperienza visiva viene ottimizzata dall’Eye Comfort con PWM 3840Hz che riduce sfarfallio e affaticamento visivo anche durante un uso prolungato.

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HONOR 400 oggi in offerta su Amazon

Il vostro smartphone non è più in grado di offrire prestazioni ottimali? Lo sconto proposto da Amazon sull’HONOR 400 potrebbe essere l’occasione giusta per metterlo da parte e acquistare una soluzione con tantissime qualità. Se siete appassionati di fotografia, questo è il device giusto. Consente infatti di catturare dettagli mozzafiato con la fotocamera AI da 200MP, dotata di stabilizzazione ottica (OIS) e zoom AI Super 30X.

Oltre a ciò, grazie a un modello di miglioramento garantisce una nitidezza eccezionale in ritratti, foto notturne e immagini in movimento. Perché spendere tantissimo quando con questo HONOR 400 avete tutto a portata di mano?

Anche l’autonomia è ottimale. Il costruttore ha infatti deciso di implementare una batteria da 5300mAh che garantisce energia per tutto il giorno, anche con utilizzo intensivo. presente il supporto alla ricarica rapida 66W SuperCharge. Giunti a questo punto non vi resta che procedere con l’acquisto dell’HONOR 400 al costo di soli 339,90 euro.