Honda Hybrid, 15 modelli entro il 2030 per rilanciare l’ibrido

Honda ha deciso di rivedere da cima a fondo il proprio approccio alle auto ibride, e il punto di partenza ha un nome ben preciso: Honda Hybrid. È attorno a questo sistema che la Casa giapponese vuole costruire la sua nuova offerta elettrificata, con un traguardo dichiarato e piuttosto ambizioso. L’obiettivo infatti è portare sul mercato 15 modelli entro il 2030, all’interno di un piano che punta a rilanciare la strategia ibrida globale del marchio.

Il messaggio che arriva da Tokyo è abbastanza chiaro. Il costruttore non si limita a ritoccare qualche dettaglio della gamma attuale ma sceglie di rimettere al centro l’ibrido, dandogli un’identità riconoscibile e una prospettiva di lungo periodo. Una scelta che pesa, perché riguarda non un singolo mercato ma l’intera presenza internazionale del gruppo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Honda Hybrid diventa il cuore della nuova gamma

La novità più evidente sta proprio nel nome. Raccogliere la tecnologia sotto l’etichetta Honda Hybrid significa dare un’impronta unica e facilmente identificabile a tutta la famiglia di vetture che arriverà nei prossimi anni. Per chi guarda le auto da fuori, magari senza seguire ogni sigla tecnica, è un modo semplice per capire subito di cosa si parla.

Dietro la scelta del nome c’è però qualcosa di più concreto. La Casa nipponica intende fare del sistema ibrido la base comune su cui sviluppare un numero consistente di modelli, e quindici vetture in pochi anni non sono un dettaglio da poco. Parliamo di un piano che coinvolge in modo trasversale l’intera produzione, con l’ibrido che smette di essere un’opzione accanto alle altre e diventa una colonna portante dell’offerta.

Il termine fissato è il 2030. Una scadenza non lontanissima, se si pensa ai tempi che servono per progettare, collaudare e lanciare un’automobile. Proprio per questo l’annuncio assume il valore di un impegno preciso, con una tabella di marcia che il marchio dovrà rispettare passo dopo passo.

Una strategia pensata su scala globale

L’altro aspetto che salta all’occhio è la dimensione del progetto. Honda parla infatti di un rilancio della sua strategia ibrida a livello mondiale, segno che il piano non riguarda un’area geografica specifica ma tutti i mercati in cui l’azienda è presente. Il sistema Honda Hybrid, in questa ottica, diventa uno strumento pensato per funzionare ovunque, con una proposta coerente da un continente all’altro.

Il verbo scelto, rilanciare, dice molto. La Casa giapponese ha alle spalle una lunga esperienza con le motorizzazioni elettrificate e ora sceglie di dare nuova spinta a quella tradizione. Non un cambio di rotta improvvisato quindi, ma un rafforzamento deciso della direzione già intrapresa, con un perimetro più ampio e obiettivi numerici chiari. Il piano ruota tutto attorno a due elementi che si tengono a vicenda: un sistema riconoscibile, chiamato appunto Honda Hybrid, e una gamma che dovrà crescere fino a contare 15 modelli ibridi entro il 2030 sui mercati di tutto il mondo.

Fonte: TecnoAndroid