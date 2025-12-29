Home Screen 11 unisce design, smart home e controllo vocale

Xiaomi, quando decide di muoversi, raramente lo fa in punta di piedi. E anche questa volta il segnale è piuttosto chiaro: il nuovo Xiaomi Home Screen 11 è comparso ufficialmente a catalogo, anticipando di fatto un debutto che in Cina è ormai imminente. Il tempismo non è casuale, perché tutto ruota attorno alla presentazione del Xiaomi 17 Ultra, evento attorno al quale l’azienda sta costruendo una narrazione molto precisa. E nel presentare questo nuovo dispositivo, Xiaomi non ha usato mezzi termini, definendolo apertamente il più potente home screen mai realizzato.

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Xiaomi Home Screen 11: schermo sempre acceso e hub per la smart home

Al di là delle frasi a effetto, quello che colpisce è l’idea di fondo. Xiaomi Home Screen 11 non vuole essere solo un “display intelligente”, ma qualcosa che stia a metà tra un hub per la smart home, un oggetto d’arredo e un punto di riferimento visivo per la casa. Il pannello da 11 pollici con risoluzione 1920×1200 e formato 16:10 va proprio in questa direzione. Non è enorme, ma nemmeno piccolo, e soprattutto è pensato per restare sempre acceso, mostrando foto di famiglia, opere d’arte o schermate dinamiche in stile rivista. Un approccio che ricorda prodotti come LG StandByMe o i The Frame di Samsung, ma declinato in chiave più domestica e quotidiana.

Anche il design segue questa filosofia. La scocca unibody in metallo, gli angoli arrotondati e la griglia in tessuto danno l’idea di un oggetto che non deve essere nascosto, ma esposto. Xiaomi sottolinea come il volume complessivo sia stato ridotto di oltre un terzo rispetto alla generazione precedente, un dettaglio che sulla carta può sembrare secondario, ma che nella pratica fa la differenza quando il dispositivo è appoggiato su un mobile o una mensola. L’inclinazione regolabile fino a 60 gradi completa il quadro, rendendolo adattabile a diverse situazioni, dalla cucina al soggiorno.

Sotto il cofano c’è abbastanza potenza da giustificare le ambizioni. Un processore octa-core, 6 GB di RAM e 32 GB di memoria interna non fanno gridare al miracolo se pensiamo a uno smartphone, ma per un home screen sono più che sufficienti. Il vero protagonista, però, è HyperOS 3, che trasforma il display in un centro di comando vero e proprio. Con una singola richiesta vocale si possono controllare elettrodomestici, luci, sensori e routine complesse, rendendo l’interazione molto più naturale.

Non solo display: Home Screen 11 reinventa l’hub domestico

Anche l’audio non è stato trattato come un semplice extra. I quattro altoparlanti con camere sonore separate promettono una resa più pulita, soprattutto per la voce, e una migliore separazione stereo. A questo si aggiungono Bluetooth 5.4, Wi-Fi dual band e una fotocamera frontale da 8 megapixel con copertura fisica, pensata chiaramente per tranquillizzare chi ha a cuore la privacy. Il chip di sicurezza certificato EAL5+ va nella stessa direzione.

Tutto, alla fine, converge verso un unico obiettivo: fare di Xiaomi Home Screen 11 il cuore della smart home. Supporto a Bluetooth Mesh, Xiaomi Mesh 2.0, infrarossi e integrazione con dispositivi di terze parti tramite Mi Home lo rendono un candidato naturale a questo ruolo. Ora resta solo da capire quando e come arriverà sul mercato, ma una cosa è certa: Xiaomi vuole che questo schermo non sia solo acceso, ma presente, ogni giorno, nella vita di chi lo userà.