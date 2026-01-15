ho Mobile, ritorna una delle offerte più amate dagli utenti

Ogni tanto l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ripropone sul proprio sito una delle sue offerre più vantaggiose. Si tratta dell’offerta denominata ho. 5,95 100 Giga. Quest’ultima era terminata qualche giorno fa, ma ora gli utenti potranno nuovamente attivarla. Jn particolare, l’offerta è tornata disponibile sul sito dell’operatore dalla giornata del 14 gennaio 2026. Secondo quanto riportato, l’offerta rimarrà disponibile fino alla giornata del prossimo 2 febbraio 2026.

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ho Mobile fa ritornare ufficialmente l’offerta mobile ho. 5,95 100 Giga

La super offerta mobile denominata ho. 5,95 100 Giga è tornata nuovamente a disposizione degli utenti. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione rimarrà disponibile all’attivazione sul sito ufficiale di ho Mobile per tutto il mese di gennaio. Gli utenti interessati la potranno infatti attivare fino alla giornata del prossimo 2 febbraio 2026. Anche questa volta, l’offerta sarà operator attack. Questo significa che sarà disponibile all’attivazione per i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici.

Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Kena, Daily Telecom, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lyca Mobile, MUND_GSM, NTMobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Elimobile (Elite Mobile), Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, Segnoverde, Massima Energia e Dimensione Mobile.

Nello specifico, con ho. 5,95 100 Giga, gli utenti potranno utilizzare ogni mese un bundle contenente fino a ben 100 GB di traffico dati. Questo bundle si potrà utilizzare per navigare con una connettività pari al 4G ad una velocità massima pari a 60 mbps. Come da tradizione dell’operatore, l’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri.

Com questa offerta, è previsto un costo di attivazione pari a 2,99 euro. Questo costo è scontato per i nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero dagli operatori citati in precedenza.