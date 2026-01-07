ho. Mobile: offerta da 150 giga in 5G e primo mese incluso

ho. Mobile continua a muoversi con una strategia ben definita. La nuova proposta guarda a chi valuta un cambio operatore o l’attivazione di una nuova linea, mettendo al centro una dotazione dati ampia, il supporto al 5G e procedure di attivazione snelle.

L’offerta prevede un canone mensile di 9,95 euro per sempre e include un pacchetto pensato per coprire senza difficoltà l’uso quotidiano dello smartphone, sia per comunicare sia per navigare. Un gestore del genere può sicuramente tornare utile a chi vuole risparmiare, avendo comunque il meglio.

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Contenuti chiari e rete 5G inclusa, ho. Mobile mostra le sue qualità

All’interno della promo sono inclusi 150 gb di traffico dati mensile con 5g incluso, minuti senza limiti verso tutti i gestori e sms illimitati. La presenza del primo mese in omaggio consente di iniziare a utilizzare la linea senza sostenere subito il costo del canone, rendendo l’ingresso ancora più graduale.

Un ulteriore elemento distintivo è l’assistenza clienti via WhatsApp, pensata per offrire un contatto rapido e diretto, in linea con l’impostazione digitale dell’operatore.

Costi iniziali e primo pagamento

L’attivazione ha un costo a partire da 2,99 euro una tantum per chi porta il proprio numero in ho. Mobile, con una variazione legata all’operatore di provenienza. La stessa cifra si applica anche in caso di richiesta di un nuovo numero. In entrambi i casi, la sim fisica è gratuita.

È richiesta una prima ricarica da 10 euro, necessaria per coprire il costo dell’offerta. Sommando attivazione e ricarica iniziale, il primo importo complessivo da sostenere è pari a 12,99 euro. Per chi sceglie la esim, è previsto un costo di 1,99 euro, con il vantaggio di un’attivazione più rapida, senza attese per la consegna della scheda fisica.

Tre modalità per attivare l’offerta

ho. Mobile mette a disposizione tre diverse modalità di attivazione. È possibile pagare online e ricevere la SIM a casa, attivandola poi tramite app, SPID, edicola o tabaccheria. In alternativa, si può ritirare e attivare la SIM direttamente in edicola, pagando in contanti o con carta. La terza opzione, più recente, consente di pagare online e attivare l’offerta con esim in pochi minuti.