ho Mobile aggiorna il catalogo, ecco le novità

Come avevano anticipato i rumors, l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha chiuso la disponibilità della sua offerta mobile denominata ho. 5,95 100 Giga. Di conseguenza, l’operatore ha ora aggiornato il suo catalogo online, mettendo a disposizione diverse offerte comunque interessanti. Vediamo qui di seguito di quali si tratta.

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ho Mobile aggiorna il catalogo, addio all’offerta ho. 5,95 100 Giga

L’offerta mobile ho. 5,95 100 Giga non è più disponibile all’attivazione. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha da poco aggiornato il suo catalogo di offerte. Al momento, quindi, le offerte disponibili sono le seguenti;

ho. 6,95 150GB 4G , include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e fino a 150 Giga di traffico dati per navigare in 4G con velocità fino a 60 Mbps in download, al costo di 6,95 euro al mese;

, include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e fino a 150 Giga di traffico dati per navigare in 4G con velocità fino a 60 Mbps in download, al costo di 6,95 euro al mese; ho. 8,95 250GB 4G , include ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e fino a 250 Giga di traffico dati per navigare in 4G con velocità fino a 60 Mbps in download, al costo di 8,95 euro al mese;

, include ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e fino a 250 Giga di traffico dati per navigare in 4G con velocità fino a 60 Mbps in download, al costo di 8,95 euro al mese; ho. 9,95 150GB 5G , include ogni mese da minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri e fino a 150 Giga di traffico dati per navigare fino in 5G al costo di 9,95 euro al mese;

, include ogni mese da minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri e fino a 150 Giga di traffico dati per navigare fino in 5G al costo di 9,95 euro al mese; ho. 11,95 250GB 5G, include ogni mese minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e fino a 250 Giga di traffico dati per navigare con connettività 5G al costo di 11,95 euro al mese.

Per il momento il catalogo di offerte di ho Mobile sarà disponibile fino al prossimo 14 gennaio 2026. Attendiamo ulteriori notizie dall’operatore.