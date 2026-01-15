GTA VI, Rockstar Games conferma indirettamente che i leak sono autentici

Il prossimo novembre 2026 i giocatori potrebbero mettere le mani sull’attesissimo GTA VI, salvo rinvii dell’ultimo minuto. Il titolo ha richiesto a Rockstar Games uno sviluppo intenso durato svariati anni per mettere a punto un gioco che si preannuncia in grado di rivoluzionare il settore.

Tuttavia, il percorso di sviluppo non è stato semplicissimo anche in relazione alla portata del titolo stesso. Realizzare un gioco del calibro di Grand Theft Auto VI richiede tempo, risorse e tantissime persone coinvolte, aumentando il rischio di fughe di notizie.

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Nonostante Rockstar Games abbia provato a mantenere il più stretto riserbo sul progetto, alcuni leak sono comunque trapelati. L’azienda ha individuato circa 30 dipendenti che avrebbero condiviso informazioni riservate all’interno di forum pubblici, provvedendo al licenziamento in tronco.

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I lavoratori hanno intentato causa all’azienda sostenendo illegittimo il licenziamento e affermando che tale manovra era legata alla volontà di sindacalizzarsi. Da questa situazione di stallo è partita una causa legale tra ex dipendenti e Rockstar Games.

Durante il procedimento legale, Rockstar Games ha affermato che i dipendenti sono stati allontanati in quanto hanno divulgato informazioni riservate su GTA VI. Tali informazioni sono state condivise con un giornalista del settore gaming e con uno sviluppatore concorrente.

Questa dichiarazione da parte della software house non fa altro che confermare che i leak di questi anni sono veri e che i dettagli trapelati in questi anni sono anticipazioni reali su GTA VI. Infatti, se i leak non fossero stati veritieri, Rockstar Games non avrebbe avuto motivazioni per licenziare i dipendenti.

Al momento, la software house non ha commentato ulteriormente la notizia e gli appassionati non possono che attendere maggiori informazioni che potrebbero arrivare a breve. Infatti, gli esperti di settore credono che un nuovo trailer potrebbe essere pubblicato nel corso delle prossime settimane.