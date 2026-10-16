GTA 6, Rockstar smentisce il budget da 1,5 miliardi di dollari

Il budget di GTA 6 non ha superato la soglia di 1,5 miliardi di dollari, circa 1,3 miliardi di euro, che da mesi circolava in rete. A smentire la voce è stata direttamente Rockstar Games attraverso Jennifer Kolbe, responsabile editoriale dello studio, intervistata dal giornalista Jason Schreier per un lungo report di Bloomberg dedicato allo sviluppo del gioco. Kolbe però non ha rivelato la cifra esatta, e il nuovo capitolo della serie rimane con ogni probabilità il videogioco più costoso mai realizzato, anche solo per l’enorme quantità di persone coinvolte nella sua creazione.

Tutto era partito da un articolo di Gulf News del luglio 2025, che metteva a confronto il Burj Khalifa di Dubai, costato circa 1,3 miliardi di euro, con un presunto budget di GTA 6 pari a 2 miliardi di dollari, cioè intorno a 1,7 miliardi di euro. Già all’inizio dell’anno Business Insider aveva parlato di una spesa compresa tra 860 milioni e 1,3 miliardi di euro, basandosi sulle valutazioni di vari analisti. Strauss Zelnick, amministratore delegato di Take Two, la società che controlla Rockstar, si era limitato ad ammettere che il gioco “è costato parecchio” senza scendere nei dettagli.

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Il confronto con gli altri giganti del settore e la crescita di Rockstar

Anche senza toccare quelle vette, il paragone con le altre grandi produzioni resta impietoso. L’unico progetto in grado di avvicinarsi è Star Citizen, che ha superato il miliardo di dollari, poco più di 860 milioni di euro, grazie a un modello di crowdfunding fondato sulla vendita di contenuti prima ancora del lancio. Marathon, lo sparatutto a estrazione di Bungie arrivato da poco sul mercato, sarebbe costato oltre 215 milioni di euro, mentre l’accordo di sviluppo iniziale di Concord valeva circa 170 milioni. The Last of Us Parte II e Horizon Forbidden West hanno sforato ciascuno quella stessa cifra, e per Black Ops Cold War Activision ha messo sul piatto circa 600 milioni di euro, spalmati però sull’intero ciclo di vita del titolo.

Un indizio concreto sulle dimensioni dell’impresa arriva dal personale. Oggi Rockstar Games conta 4.711 dipendenti distribuiti in 12 sedi, contro i 2.441 del 2018, l’anno in cui uscì Red Dead Redemption 2. In otto anni l’azienda è quasi raddoppiata e l’effetto sui costi di produzione è piuttosto evidente.

Preordini, prezzi e previsioni di vendita

L’investimento, stando alle stime, dovrebbe rientrare molto in fretta. Alcune previsioni parlano di 40 milioni di copie e circa 2,6 miliardi di euro di ricavi nei primi quattro mesi dopo il debutto, fissato per novembre. L’edizione standard di GTA 6 costa circa 70 euro, una decina in più rispetto al prezzo abituale dei titoli tripla A, mentre la Ultimate Edition sale a circa 85 euro. A tutto questo si sommerà il multiplayer online, atteso il prossimo anno e forse in arrivo insieme alla versione PC, che secondo alcune indiscrezioni dovrebbe vedere la luce nel primo trimestre del 2027.

Un’analisi di Newzoo pubblicata a luglio stimava circa 155 milioni di euro di preordini digitali tra Stati Uniti e i cinque principali mercati europei nell’ultima settimana di giugno, dopo l’apertura delle prenotazioni il 25 giugno. Proiettando quei numeri su scala globale, la società calcolava circa 225 milioni di euro nella prima settimana e vedeva il gioco avviato verso vendite cumulative comprese tra 2,8 e 4,5 miliardi di euro entro la fine della settimana di lancio.

Il metro di paragone naturale è GTA 5, che nel 2013 raggiunse il miliardo di dollari di incassi, circa 860 milioni di euro, in appena tre giorni, battendo perfino Avengers: Endgame che per lo stesso traguardo ne impiegò cinque. Quel capitolo è poi diventato il secondo gioco più venduto della storia con quasi 230 milioni di copie distribuite, preceduto soltanto da Minecraft che si trova a quota 400 milioni.

Fonte: TecnoAndroid