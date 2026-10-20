GTA 5, la mod AuraV Enhanced porta il path tracing a Los Santos

Le insegne al neon che proiettano ombre credibili, la luce che rimbalza da un muro all’altro e un oceano che si muove seguendo il vento. Per GTA 5 arriva AuraV Enhanced, un progetto nato dalla comunità che rimette mano a buona parte del paesaggio di Grand Theft Auto V Enhanced. Dietro c’è il modder KBase, che ha pensato la modifica per la versione PC del gioco Rockstar unendo una nuova illuminazione a una serie di ritocchi su cielo, acqua ed effetti atmosferici. Il risultato è una Los Santos che cambia aspetto in modo abbastanza evidente, sia di giorno sia quando cala la notte.

Path tracing, riflessi e un cielo tutto nuovo

Il cuore dell’intervento è il path tracing, applicato a luci e ombre. In pratica i raggi luminosi possono rimbalzare tra le pareti e le altre superfici, restituendo un’illuminazione molto più naturale rispetto a quella originale. Lampioni e insegne generano ombre calcolate in ray tracing e lo stesso trattamento viene riservato ai riflessi. A completare il quadro c’è NVIDIA DLSS Ray Reconstruction, una tecnologia che aiuta a ricostruire l’immagine e a mantenerla pulita nonostante il carico di effetti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Alzando lo sguardo le novità non mancano. Il cielo è stato sostituito e ospita adesso nuvole volumetriche, inserite in un’atmosfera completamente rielaborata. Anche il meteo ha ricevuto parecchie attenzioni, con pioggia, fulmini e tuoni rivisti da zero. Quando piove compaiono perfino le gocce sull’obiettivo della telecamera, un dettaglio piccolo ma capace di dare un tocco cinematografico alle scene. Il pacchetto interviene poi sulla distorsione dell’aria causata dal calore, quell’effetto tremolante che si nota sull’asfalto nelle giornate più torride.

Il lavoro arriva fino al mare, dove le onde reagiscono al vento invece di muoversi secondo uno schema fisso. Anche il fumo è stato rifatto, così come l’illuminazione della pelle dei personaggi. La mod di KBase quindi non si limita all’ambiente circostante ma si estende ai protagonisti stessi, quelli che restano sempre al centro dell’inquadratura durante le partite a GTA 5.

Requisiti, versioni disponibili e alternative

Per sistemare il risultato secondo i propri gusti c’è un menu richiamabile con il tasto F10, utilizzabile mentre si gioca. Le impostazioni si modificano direttamente in partita, senza dover uscire o riavviare. Il progetto è pensato per la modalità Storia e, per sfruttare il path tracing, serve una scheda grafica NVIDIA RTX.

Sul fronte del download le strade sono due. AuraV Lite è gratuita e include già path tracing, riflessi, il nuovo cielo, l’illuminazione della pelle e diversi effetti meteorologici. La versione Full, proposta in accesso anticipato tramite Patreon, aggiunge fra le altre cose le onde influenzate dal vento, i riflessi dell’acqua, gli spruzzi sulla strada e il fumo prodotto da scarichi e pneumatici. Chi vuole provare il pacchetto senza spendere nulla ha comunque a disposizione una buona fetta delle novità.

Del resto le mod grafiche per questa edizione di GTA 5 non mancano. Fra le alternative più conosciute figurano NaturalVision Enhanced, RealityV e ChromatiX Enhanced, ognuna con un approccio diverso alla resa visiva di Los Santos. E la passione degli appassionati per luci e ombre non riguarda soltanto il titolo Rockstar, visto che anche Doom 64 ha ricevuto un progetto dedicato a trasformarne completamente l’illuminazione. Il download di AuraV Enhanced è disponibile sulla pagina ufficiale del progetto.

Fonte: TecnoAndroid