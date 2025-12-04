Google risolve uno dei problemi storici di Android: il login dopo il cambio di telefono

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Per anni, cambiare telefono Android è stato un piccolo incubo per milioni di utenti. Anche dopo aver completato con successo la migrazione dei dati, ci si ritrovava a dover reinserire credenziali, codici e password in decine di applicazioni. Un processo che i possessori di iPhone hanno sempre gestito con maggiore comodità, grazie al sistema di backup integrato di iOS, capace di trasferire anche lo stato di autenticazione delle app. Google lo sapeva bene — e, finalmente, ha deciso di intervenire.

Con la recente introduzione dell’API Restore Credentials, parte del nuovo Android Credential Manager, l’azienda ha risolto uno dei problemi più fastidiosi del suo ecosistema. La novità consente di mantenere attivi i login delle app durante la transizione da un dispositivo all’altro, automatizzando un processo che finora richiedeva ore di riconfigurazione manuale.

Un cambiamento atteso da anni

Il funzionamento del sistema è piuttosto semplice, ma rivoluzionario per l’esperienza d’uso. Quando si prepara il passaggio a un nuovo smartphone, Android genera un token crittografato sul vecchio dispositivo, che viene trasferito in modo sicuro durante la configurazione iniziale del nuovo. A quel punto, le app compatibili con l’API recuperano automaticamente le credenziali salvate, senza richiedere ulteriori azioni all’utente. In termini pratici, significa che dopo aver configurato il nuovo telefono, la maggior parte delle applicazioni — da quelle social ai servizi di consegna o mobilità — sarà già pronta all’uso. Gli utenti potranno quindi ricevere notifiche, ordini o messaggi esattamente come prima, senza dover aprire e autenticarsi manualmente in ogni app.

Google, che ha iniziato a implementare questa soluzione nel 2024, conferma che i primi risultati sono già tangibili. L’esempio più significativo arriva da Uber, una delle prime aziende ad adottare l’API. Secondo i dati forniti dalla stessa compagnia, l’integrazione del sistema ha eliminato oltre quattro milioni di login manuali all’anno a livello globale, riducendo in modo drastico i tempi di riconfigurazione e le interruzioni del servizio.

Il caso Uber e i vantaggi per gli sviluppatori

Il team tecnico di Uber ha descritto la nuova API come un “game changer”. In passato, gli utenti che cambiavano smartphone si trovavano spesso disconnessi proprio nei momenti più critici — per esempio, nel tentativo di prenotare una corsa urgente. Con il nuovo sistema di ripristino automatico, queste situazioni sono praticamente scomparse.

L’azienda ha registrato circa diecimila accessi giornalieri attraverso la funzione di Restore Credentials già nelle prime settimane di implementazione, con un tasso di adozione destinato a crescere man mano che la tecnologia verrà estesa a tutti gli utenti Android.

Il sistema offre anche un ulteriore vantaggio: le app possono, se gli sviluppatori lo desiderano, ripristinare lo stato di accesso completamente in background, ancora prima che l’utente apra l’app per la prima volta. Questo livello di integrazione rende il passaggio da un telefono all’altro quasi trasparente, avvicinando Android al livello di continuità garantito da iOS.