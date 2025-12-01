Google Play Services: One Tap e Find Hub ricevono dei miglioramenti

Di recente Google ha iniziato la distribuzione graduale di un nuovo update per quanto riguarda i Google play services, si tratta di un update che nello specifico va ad introdurre due grandi novità per quanto riguarda la piattaforma Find Hub, ovvero quella piattaforma software di Google che consente di rilevare e interagire con oggetti personali connessi alla medesima rete, nello specifico l’aggiornamento in questione è il 25. 46 e si tratta di funzionalità di cui si è discusso già molto in passato e che finalmente si fanno vedere agli occhi degli utenti.

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Funzionalità utili che migliorano l’esperienza d’uso

La prima funzionalità di cui parliamo è quella per trasferimenti multimediali one-tap, quest’ultima consentirà all’utente di trasferire l’audio multimediale o altri contenuti direttamente ad altri dispositivi nelle vicinanze semplicemente con un tap, sarà la piattaforma stessa su suggerire all’utente l’azione da compiere e quest’ultimo dovrà semplicemente fare tap per avviare la riproduzione istantaneamente su un altro device, tutto questo tiene fede a un’idea di Google o che vede l’insieme dei propri oggetti e accessori decisamente integrata e interconnessa, ciò di fatto apre la strada verso dispositivi che rimangono costantemente in comunicazione tra loro facilitando di molto le interazioni tra l’utente e i suoi device.

La seconda novità riguarda Find Hub, adesso infatti all’interno della sezione sicurezza e privacy Google introduce la possibilità di condividere la posizione degli oggetti tramite URL, il tutto viene gestito da una società intermediaria di crittografia che garantisce il massimo della sicurezza per quanto riguarda i dati sulla posizione, al momento tale funzionalità è destinata ad un uso personale per la gestione della posizione dei propri tag Bluetooth, ma in un futuro non troppo lontano Google prevede con collaborazioni anche con gli aeroporti, ad esempio per facilitare la gestione dei bagagli smarriti, ritrovandoli per l’appunto tramite i tag Bluetooth legati a quest’ultimi.