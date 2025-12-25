Google Pixel Watch 4: lo sconto AMAZON è davvero da non perdere

Una delle migliori promozioni di questi giorni va a toccare chiaramente il Google Pixel Watch 4, dispositivo che al giorno d’oggi può essere vostro con un risparmio nettamente superiore al normale, e capace di avvicinare il consumatore alla possibilità di godere di prestazioni al top con una spesa fortemente ridotta rispetto al normale solo su Amazon.

La soluzione di cui vi parliamo oggi prevede prima di tutto una diagonale di 45 mm, è importante notarlo, poiché si tratta del modello più grande tra quelli attualmente in commercio, e oltretutto è solo WiFi. Quest’ultima denominazione sta semplicemente a significare che si può collegare alla rete solo tramite la connessione internet di casa tramite uno smartphone, non è possibile installare eSIM o similari per il collegamento standalone. Al momento attuale sono disponibili quattro colorazioni differenti tra cui è possibile scegliere, tutte in vendita allo stesso prezzo, con cinturino sportivo realizzato in silicone davvero bello al tatto e alla vista.

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Il prodotto può essere facilmente utilizzato sia con iOS che con Android, senza vincoli o limitazioni particolari, godendo di tutte le sue funzioni. Sul lato destro è possibile trovare una ghiera (con funzionamento anche come pulsante), utile per accedere alle funzione e un sistema di controllo comunque molto valido e adatto a tutti.

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Google Pixel Watch 4: arriva lo sconto migliore su Amazon

Potete acquistare questo bellissimo smartwatch a soli 329 euro per poco tempo, difatti si parte da un listino di 449 euro e si scende di 120 euro, con possibilità di riceverlo direttamente presso il vostro domicilio entro pochi giorni. L’ordine, da effettuare direttamente a questo link, prevede anche la garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica, oltre a garanzia della durata di 24 mesi.