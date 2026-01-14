Google Pixel Watch 3: prezzo IRRISORIO su Amazon con sconto del 51%

La nuova promozione che Amazon ha deciso di mettere a disposizione di tutti i consumatori coinvolge uno degli smartwatch più amati e richiesti da parte del pubblico, stiamo ovviamente parlando di Google Pixel Watch 3, top di gamma indiscusso della lineup dell’azienda americana, che oggi può essere vostro addirittura con una riduzione del 51% sul suo listino iniziale.

Come sempre accade quando acquistate un dispositivo di questo tipo, in fase iniziale è bene scegliere la versione più adatta alle proprie esigenze, difatti di base la più economica permette soltanto la navigazione tramite WiFi, o meglio la connessione alla rete tramite il proprio smartphone. Per riuscire ad estendere il tutto anche all’LTE e simili, dovete assolutamente fare affidamento sulla variante LTE, che però ha un prezzo di vendita maggiorato rispetto alla suddetta.

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Il modello in questione presenta una diagonale di 45mm, soluzione più che adatta alla maggior parte delle proprie esigenze, ma che potrebbe non essere adatta a tutti i polsi, di conseguenza dovete prestare attenzione e valutare bene anche questa scelta. La cassa ha il caratteristico form factor dei device di casa Google, con bordi fortemente arrotondati che vanno a creare un continuum con la parte posteriore, e allo stesso tempo rende il dispositivo molto più sinuoso e piacevole alla vista.

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Google Pixel Watch 3: questo prezzo è da cogliere subito al volo

La spesa per il suo acquisto è nettamente inferiore alle aspettative, con la possibilità comunque di farlo vostro con un investimento finale di soli 219 euro, contro i 449 euro previsti in origine di listino (circa il 51% in meno). Approfittate subito dello sconto che trovate indicato direttamente qui.

Ricordate che la spedizione a domicilio è gestita da Amazon, con garanzia legale della durata di 24 mesi che copre i difetti di fabbrica.