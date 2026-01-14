Google Pixel 10a, design simile al passato secondo i renders

Sono da poco arrivate nuove informazioni sul prossimo smartphone di punta del colosso Big G. Si tratta questa volta del prossimo medio di gamma Google Pixel 10a. Quest’ultimo è stato da poco avvistato in rete in alcune immagini renders, pubblicate dal noto sito web del settore Android Headlines. Osservando queste immagini, possiamo notare che non ci saranno stravolgimenti dal punto di vista del design.

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Google Pixel 10a, i renders confermano un design simile al predecessore

Secondo una nuova immagine renders emersa in rete, il prossimo Google Pixel 10a avrà un design piuttosto simile a quello del suo predecessore. Come già accennato in apertura, le immagini sono state pubblicate dal noto sito web del settore Android Headlines. Il sito web ha confrontato in particolare il nuovo modello con il suo predecessore.

Come è possibile notare, il design tra Google Pixel 10a e Google Pixel 9a rimarrà pressoché invariato. Sul fronte è infatti presente anche sul nuovo modello un display con delle cornici piuttosto sottili e con al centro un piccolo foro per la fotocamera anteriore. Anche sul retro non ci saranno novità di rilievo. Qui troveranno infatti posto due sensori fotografici più un piccolo flash LED, con il modulo fotografico posto a filo sulla scocca.

Anche le colorazioni del nuovo smartphone di Google sembra che non cambieranno. Sembra infatti essere confermata in primis la disponibilità della colorazione nera, denominata dall’azienda Obsidian. È molto probabile, comunque, che al momento del debutto sul mercato saranno resi disponibili alcune colorazioni inedite.

Le novità sostanziali rispetto al precedente modello, quindi, dovrebbero riguardare il punto di vista tecnico. In particolare, si parla della presenza di un display con una diagonale pari a 6.3 pollici di tipo LTPO con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Fino al suo debutto ufficiale, comunque, dovrebbero arrivare nuove informazioni di rilievo, quindi restate sintonizzati.