Google Pixel 10 Pro XL: sconto FOLLE di 300 euro su Amazon

Solamente per pochissimo tempo gli utenti si ritrovano con la possibilità di acquistare Google Pixel 10 Pro XL a un prezzo nettamente inferiore alla media, il rapporto qualità/prezzo è nettamente favorevole e pronto a fare la differenza su Amazon, sempre con la possibilità di accedere a prestazioni di livello superiore alla media, ma con un prezzo inferiore.
Lo smartphone riparte dal processore Google Tensor G5, octa-core con una frequenza di clock a 3,78GHz, passando per la solita ottima GPU Power VR-D Series, che viene affiancata dalla presenza di 16GB di RAM. La memoria interna varia in relazione alla variante che l’utente sceglie di acquistare, fermo restando che parliamo comunque di un prodotto caratterizzato da un display da 6,8 pollici di diagonale, tecnologia LTPO OLED con densità di 482 ppi e risoluzione di 1344 x 2992 pixel, sempre con refresh rate a 120Hz, 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass Victus 2.
Il comparto fotografico nella parte posteriore viene preso in carico da tre sensori: un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 48 megapixel e anche un teleobiettivo (zoom) da 48 megapixel. Un set davvero completo e funzionale, perfetto per riuscire a godere di ottima qualità ogni giorno, innalzando notevolmente il livello degli scatti.
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Google Pixel 10 Pro XL: lo sconto di 300 euro è valido per tutti su Amazon
Gli utenti interessati all’acquisto di questo bellissimo smartphone, devono sapere che il suo listino di 1299 euro è solamente un lontano ricordo, difatti la spesa finale da sostenere per il suo acquisto scende fino a 974,25 euro, garantendo a tutti gli effetti un risparmio ben superiore al normale. Se lo volete acquistare, dovete subito collegarvi al seguente link speciale, con spedizione gratuita diretta al vostro domicilio.