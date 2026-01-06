Google Pixel 10 Pro XL: lo sconto di 300 euro è PAZZO su Amazon

Finalmente gli utenti si ritrovano a poter acquistare Google Pixel 10 Pro XL, andando a risparmiare molto più di quanto avrebbero mai immaginato, la spesa finale da sostenere è fortemente ridotta rispetto al listino iniziale, riuscendo così a raggiungere l’acquisto di uno smartphone top di gamma, grazie allo sconto Amazon.

La prima cosa da notare nell’avvicinamento allo smartphone, sono sicuramente le dimensioni superiori alla media, essendo un dispositivo che raggiunge 232 grammi di peso, con 162,8 x 76,6 x 8,5 millimetri di spessore. E’ relativamente complicato da tenere in mano, fermo restando avere comunque un eccellente e ampio display da 6,8 pollici di diagonale, bellissimo LTPO OLED con risoluzione di 1344 x 2992 pixel, 482 ppi, refresh rate a 120Hz, 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass Victus.

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L’attenzione di Google è stata particolarmente posta anche sul comparto fotografico, dove possiamo trovare un sensore principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 48 megapixel, nonché un teleobiettivo da 48 megapixel. Il setup permette di realizzare scatti da 8165 x 6124 pixel, con angolo di ripresa massimo di 123 gradi. Per quanto riguarda il sensore anteriore, invece, ecco arrivare un componente da 42 megapixel, con apertura F2.2.

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Google Pixel 10 Pro XL: la promozione su Amazon è fuori di testa

Un rapporto qualità/prezzo così favorevole lo stavamo aspettando da diversi mesi, finalmente Amazon accontenta i consumatori mettendo sul piatto una spesa finale scontata di 300 euro rispetto ai 1299 euro previsti di listino. L’utente si ritrova a dover pagare 999 euro per l’acquisto dello smartphone, senza limiti o vincoli particolari (è sbrandizzato con garanzia della durata complessiva di 2 anni). Premete qui per il suo acquisto.

A differenza di quanto accade con altre vendite, in questo caso potrete scegliere tra tre colorazioni differenti, tutte in vendita allo stesso identico prezzo, facilitando di molto la scelta.