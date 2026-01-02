Google Messaggi riforma la visualizzazione dei link, ecco cosa cambia

Anche durante il 2026, Google continua a evolversi e lo fa cambiando alcuni aspetti delle sue applicazioni più famose.

Google non è solo uno dei motori di ricerca online più utilizzati e amati dagli utenti, ma è un vero e proprio ecosistema che da tanti anni ha portato allo sviluppo di diversi sistemi e strumenti che utenti utilizzano quotidianamente.

Questo dà la possibilità all’azienda di introdurre sempre dei cambiamenti nei propri strumenti per cercare di rendere quanto più semplice ed intuitiva l’esperienza quotidiana di tutti gli utenti nel mondo.

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Adesso Google ha pensato di effettuare dei cambiamenti ad una delle sue applicazioni più usate. Si tratta proprio di Google Messaggi che subirà una piccola ma significativa modifica.

Google Messaggi, cosa cambierà dopo il cambiamento?

Google Messaggi e l’app di Google per lo scambio di messaggi di testo e contenuti multimediali tra gli utenti. Quest’anno l’applicazione subirà una piccola modifica che andrà ad impattare sul modo in cui si visualizzano i link nelle chat. Infatti, su Google Messaggi si possono scambiare anche i link e d’ora in poi la loro anteprima sarà completamente differente.

Il primo cambiamento riguarderà proprio lo stile grafico delle anteprime di visualizzazione dei link. L’obiettivo di Google è di rendere tutto molto più essenziale, cercando di rendere al minimo il testo e nascondendo anche l’URL. Google infatti vuole dare maggiore spazio proprio alle immagini dell’anteprima, che saranno più grandi e più visibili.

Il nuovo design studiato da Google, tende ad essere molto semplice, ma d’altra parte si riducono le informazioni del link che vengono subito mostrate agli utenti. Questo ha un po’ diviso l’opinione pubblica, perché se da una parte si apprezza l’immagine più grande e immediata, dall’altra il fatto di eliminare alcune delle informazioni essenziali ha fatto un post storcere il naso ad alcuni utenti che ritenevano queste informazioni importanti.