Google Messages, protezione avanzata con IA contro le truffe

Google alza il livello delle difese contro le truffe su Android e interviene su due fronti molto battuti dai malintenzionati, cioè le chiamate e i messaggi. Le novità annunciate dall’azienda in un post sul proprio blog includono protezioni integrate per Google Messages e un controllo più severo sull’inoltro delle telefonate. L’obiettivo dichiarato è piuttosto ambizioso: bloccare i tentativi di frode prima ancora che vadano a segno.

Per alcune di queste funzioni Google si affida alla propria intelligenza artificiale. I numeri raccontano già una certa efficacia, visto che ogni mese le app Telefono e Google Messages segnalano circa 5 milioni tra chiamate e messaggi sospetti. Una mole considerevole, che dà un’idea abbastanza chiara di quanto il fenomeno sia diffuso e di quanto serva alzare la guardia sugli smartphone Android.

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Google Messages e la nuova modalità di protezione avanzata

La novità più interessante riguarda proprio l’app di messaggistica. Arriva infatti un’impostazione facoltativa che attiva una modalità di protezione avanzata, pensata per chi riceve messaggi da mittenti sconosciuti. Il sistema sfrutta la potenza di calcolo dell’IA che, secondo Google, viene gestita in modo privato e con crittografia sui server dell’azienda. In pratica l’algoritmo può analizzare una porzione più ampia del contenuto dei messaggi e capire più in fretta le intenzioni di un truffatore durante una conversazione con un numero mai visto prima. Oltre a questo, la funzione passa al setaccio anche i link malevoli e i numeri poco familiari.

Non sarà però disponibile da subito. Google parla di un rilascio graduale nel corso delle prossime settimane, quindi servirà ancora un po’ di pazienza prima di vederla comparire sui telefoni.

C’è poi un altro passo che allarga parecchio il raggio d’azione. Più avanti nel corso dell’anno il rilevamento delle truffe arriverà anche nelle notifiche delle chat sugli smartphone di altri produttori, tra cui Motorola, OnePlus e Xiaomi, oltre che naturalmente sui dispositivi Pixel. Una scelta che porta queste difese ben oltre i confini dell’hardware di casa Google.

Il tema tocca da vicino anche chi fino a poco tempo fa usava Samsung Messages. Il servizio è stato chiuso a luglio e gli utenti sono stati invitati a passare a Google Messages, motivo per cui questi aggiornamenti potrebbero riguardare anche loro.

Condivisione dello schermo e inoltro di chiamata, i trucchi da fermare

Le contromisure non si fermano alla messaggistica. Anche la condivisione dello schermo diventa più sicura, perché il sistema impedirà che informazioni sensibili vengano mostrate nei campi di accesso. Se durante una sessione di condivisione serve inserire una password, quei campi verranno nascosti in automatico così da proteggere i dati.

Altrettanto rilevante è la protezione proattiva sull’inoltro di chiamata. Android bloccherà le app che tentano di deviare le telefonate senza avvisare l’utente. È una tecnica che i truffatori sfruttano per intercettare i codici di accesso e prendere il controllo degli account, e questa nuova barriera punta proprio a renderla inefficace.

Dietro questa spinta c’è anche una certa attenzione alle preoccupazioni degli utenti. Google ha commissionato uno studio per misurare quanto le persone siano in ansia per i raggiri, e i risultati sono piuttosto netti. Su 4.500 adulti che hanno partecipato a un sondaggio condotto da YouGov, il 40% si è detto “molto” o “estremamente” preoccupato per le frodi sui dispositivi mobili.

Fonte: TecnoAndroid