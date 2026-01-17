Google: in arrivo acquisti istantanei dai risultati di ricerca

A quanto pare, Google sta progettando una novità decisamente interessante per quanto riguarda la navigazione web, molto presto acquistare prodotti online infatti diventerà decisamente più facile dal momento che Google ha svelato una nuova tecnologia che accorcerai i passaggi da svolgere, il tutto passa da una particolare innovazione definita come Universal Commerce protocol, il quale permette gli strumenti di intelligenza artificiale di Google di gestire completamente il processo di acquisto senza far passare l’utente da una pagina all’altra.

Tradotto in parole semplici, dona in avanti la ricerca invece di limitarsi a mostrare semplicemente i link quando per l’appunto stiamo cercando un prodotto, tramite l’intelligenza artificiale oltre che trovarlo è confrontare le diverse opzioni sarà possibile completare interamente l’acquisto, il tutto tramite la medesima conversazione con il proprio assistente virtuale, in parole povere molto presto potremmo semplicemente chiedere al nostro assistente potenziato dall’intelligenza artificiale di trovare un qualsiasi prodotto per poi comprarlo immediatamente, basterà infatti chiedere il modello giusto o magari la taglia e poi procedere all’acquisto.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Un cambio di approccio radicale

Si tratta sicuramente di un’evoluzione decisamente importante e positiva per quanto riguarda l’approccio al commercio online, fino ad oggi infatti nonostante i vari progressi a cui abbiamo assistito, acquisterà online obbligava ad una serie di processi manuali per cercare di azzeccare l’acquisto onde evitare di incappare in errori pacchiani, adesso invece molti di questi passaggi potrebbero essere snelliti dal momento che la nostra intelligenza artificiale potrà farci da assistente all’acquisto un po’ come accade quando acquistiamo in negozio, chiediamo verifichiamo e compriamo.

Questi cambiamenti saranno visibili all’interno della modalità di ricerca AI integrata all’interno del motore Google, in questo caso l’intelligenza artificiale non solo ci suggerirà un prodotto di un determinato rivenditore che partecipa al programma, ma oltre che fornirci il collegamento al sito web sarà possibile completare l’acquisto rimanendo all’interno dell’interfaccia, ovviamente sarà possibile utilizzare le informazioni di pagamento e spedizione memorizzate all’interno del Google play o del Google wallet.