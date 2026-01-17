Google Foto: in arrivo alcune novità per lettore video e foto

Come ben sapete, Google si occupa costantemente di mantenere le proprie applicazioni sempre aggiornate e al passo coi tempi grazie ad aggiornamenti costanti e ricchi di tante novità, ogni applicazione gode di questa politica e oggi vi parliamo nello specifico di Google foto, la galleria multimediale integrata di default all’interno di Android, nell’ultima versione infatti sono nascosti i lavori in corso che puntano all’implementazione di una funzionalità che riguarda il player video e alcuni cambiamenti in merito all’interfaccia per quanto riguarda la scheda foto.

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Le novità in arrivo

Analizzando il codice sorgente della versione sette. 58 di Google foto è emerso come il team di sviluppo stia lavorando all’introduzione della possibilità di regolare la velocità di riproduzione dei video, nello specifico il noto insider AssembleDebug, hanno notato la presenza di questa funzionalità ed è perfino riuscito ad abilitarla, in parole povere. Quest’ultima andrà ad aggiungere una nuova opzione denominata velocità di riproduzione, quest’ultima potrà essere regolata partendo dallo 0,25 fino al 2X con opzioni intermedie 0,5 X e 1,5 X, inclusa ovviamente la velocità normale.

L’altra funzionalità in questione prende il nome di mostra date nella griglia e riguarda il layout delle foto presente all’interno della galleria multimediale, questo nuovo layout di base trasforma la galleria in un’unica griglia con le foto che occupano appieno lo spazio con le date integrate all’interno dell’anteprima della foto stessa, questo design nello specifico richiama fortemente quello presente in iOS e risulta decisamente più immersi anche se leggermente più confusionario, il noto Insider è riuscito ad abilitare questa funzionalità ma allo stato attuale non cambia nulla, segnale che probabilmente ci troviamo davanti a una fase embrionale di sviluppo e dunque servirà a attendere ancora più tempo rispetto invece alla funzionalità correlata alla velocità video che probabilmente si trova nelle fasi finali di sviluppo, non rimane dunque che attendere le prossime settimane.