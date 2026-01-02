Google Foto arriva sulle TV Samsung e porta i ricordi sul grande schermo

La collaborazione tra Samsung e Google entra in una nuova fase e guarda con decisione al soggiorno di casa. A partire dal 2026, Google Foto sarà infatti integrato nelle TV Samsung più recenti, con l’obiettivo di trasformare il televisore in uno spazio dedicato anche alla memoria personale, non solo all’intrattenimento tradizionale.

L’idea alla base del progetto è semplice: permettere di rivivere ricordi, viaggi e momenti quotidiani su uno schermo più ampio e coinvolgente rispetto a smartphone e tablet, sfruttando appieno le dimensioni e la qualità dei pannelli TV.

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Un’integrazione pensata per crescere nel tempo

L’arrivo di Google Foto sui televisori Samsung non sarà immediato e completo fin dal primo giorno. L’integrazione seguirà infatti un percorso graduale. Nella prima fase, prevista all’inizio dell’anno, debutterà la funzione Ricordi, che proporrà storie generate automaticamente a partire da persone, luoghi ed eventi significativi, come viaggi o occasioni speciali.

Nella seconda metà dell’anno, il progetto entrerà nel vivo con l’introduzione di funzionalità basate sull’AI. Tra queste sono previste creazioni video curate automaticamente, contenuti remixati e raccolte personalizzate legate a un singolo evento, presentate come vere e proprie sequenze narrative pensate per il grande schermo.

Google Foto diventa parte dell’esperienza TV

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il modo in cui Google Foto verrà integrato. Non si tratterà di una semplice app isolata, ma di una presenza profondamente legata all’esperienza d’uso delle TV Samsung. I contenuti compariranno infatti in Daily+ e Daily Board, accompagnando la giornata con immagini e storie personali, senza dover avviare manualmente un’app dedicata.

La configurazione sarà volutamente essenziale: basterà effettuare l’accesso con il proprio account Google e il sistema sincronizzerà automaticamente i contenuti, rendendoli disponibili sul televisore.

Una visione condivisa tra tecnologia e quotidianità

Secondo Kevin Lee, vicepresidente esecutivo del Customer Experience Team della divisione Visual Display di Samsung, i televisori hanno sempre avuto il ruolo di unire le persone. L’integrazione di Google Foto rafforza questa visione, rendendo l’esperienza ancora più personale e legata alle storie che si nascondono dietro ogni immagine.

La novità sarà disponibile sulle TV Samsung lanciate nel 2026 e, successivamente, anche su alcuni modelli già in commercio, in base al programma di aggiornamento del sistema operativo. Al momento non sono stati forniti dettagli più precisi sui tempi di distribuzione, ma la direzione è ormai chiara.