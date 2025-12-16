Google ecco la nuova funzionalità simile a NameDrop di Apple

Come ben saprete di recente Google è riuscita in un’impresa a dir poco storica, l’azienda infatti è riuscita a rendere Quick Share compatibile con AirDrop di iPhone, un cambiamento a dir poco epocale che di fatto ha scardinato il chiuso ecosistema di Apple che era rimasto tale per davvero tantissimi anni, dopo questo passò in avanti ora l’azienda si sta concentrando su un’altra funzionalità, molto simile a NameDrop, quella funzionalità che consente di scambiare il proprio contatto con un altro utente semplicemente avvicinando la parte superiore di due iPhone che hanno attivi entrambi AirDrop.

Analizzando l’ultima beta dei Google play services è emerso il codice sorgente di questa funzionalità è un utente di Android Authority è riuscito addirittura ad attivare tali funzionalità che però in ultimo non funziona, quest’ultima infatti mostra l’animazione dello scambio dei due contatti senza però che lo scambio avvenga effettivamente, segnale che la funzionalità è ancora in fase di sviluppo e manca per l’appunto la parte centrale che arriverà sicuramente in un secondo momento.

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Come funzionerà

Ovviamente viene spontaneo chiedersi come Google deciderà di far funzionare l’applicazione, è altamente probabile che l’accoppiamento iniziale dei due dispositivi avvenga tramite chip NFC e poi lo scambio effettivo di informazione avvenga tramite connessione wireless diretta tra i due, ovviamente ci sarà da aspettarsi un grosso lavoro per quanto riguarda l’ottimizzazione dell’avvicinamento dei due dispositivi dal momento che se su iPhone il chip NFC si trova sempre sulla parte superiore, sui dispositivi Android di quest’ultimo è piazzato un po’ a caso o comunque sempre in posti diversi da dispositivi o dispositivo.

Un’altra domanda che sorge spontanea, ovviamente è quella legata alla cross compatibilità con iPhone, dopo quanto ho ottenuto con AirDrop ovviamente tutti ci si aspettano che Google lo riesca a replicare il successo, nonostante ciò però non è scontato dal momento che bisognerà prima stare a vedere se il protocollo utilizzati sono i medesimi o sono diversi.