Google: Discover si avvicina ai gusti personali degli utenti

Nel panorama dei servizi digitali, la personalizzazione è diventata un elemento centrale. Ciò soprattutto per piattaforme che puntano a intercettare gli interessi degli utenti in modo continuo e dinamico. In tale contesto si inserisce una nuova sperimentazione avviata da Google. L’azienda di Mountain View sta testando un diverso approccio per rendere Discover ancora più aderente alle preferenze individuali. L’iniziativa mira a superare i meccanismi di interazione tradizionali, aprendo a un dialogo più diretto tra utente e sistema. Il test, attualmente visibile solo a una parte limitata del pubblico, introduce una modalità inedita per influenzare il flusso di notizie. Invece di affidarsi a pulsanti, segnalazioni rapide o categorie preimpostate, alcuni utenti possono ora descrivere in modo esplicito ciò che desiderano vedere. Tale funzione, denominata “Tailor your feed”, consente di utilizzare frasi in linguaggio naturale per indicare interessi e preferenze legate alle fonti informative.

Google introduce una nuova opzione per Discover: ecco i dettagli

L’esperimento è stato reso disponibile all’interno di Search Labs, lo spazio dedicato alle funzionalità in fase di prova. Per comprendere la portata della novità, è utile osservare come Discover abbia finora gestito la personalizzazione. Il servizio permette già di intervenire sui contenuti proposti, ad esempio, segnalando articoli poco rilevanti, riducendo la frequenza di un argomento o indicando testate da evitare. Si tratta però di un sistema basato su feedback strutturati, che lasciano poco spazio a richieste complesse o sfumate. Il nuovo approccio sperimentale prova a colmare tale distanza, offrendo maggiore libertà espressiva all’utente.

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Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la possibilità di formulare richieste molto specifiche. Non si parla soltanto di selezionare un tema generico, ma di spiegare il tipo di contenuto desiderato in modo dettagliato. Allo stesso tempo, il sistema consente di intervenire su elementi meno tangibili, come l’atmosfera o il tono dei contenuti, suggerendo una visione più ampia della personalizzazione editoriale.

Alla base di tale meccanismo operano sistemi di intelligenza artificiale, incaricati di interpretare le indicazioni testuali e tradurle in scelte concrete all’interno del feed. Anche se l’utente può esprimere una preferenza in modo diretto, resta l’AI a svolgere il ruolo decisivo nel filtrare, selezionare e organizzare le notizie. Resta da valutare l’efficacia concreta di tale soluzione e la sua capacità di migliorare davvero l’esperienza quotidiana degli utenti. Solo con il tempo sarà possibile scoprire come evolverà tale soluzione per Discover di Google.