Google Discover cambia volto: arriva l’integrazione nativa dell’AI Mode

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Google continua la sua corsa verso un ecosistema sempre più “AI-first”, e questa volta tocca a Google Discover, il popolare feed personalizzato presente su milioni di dispositivi Android. Con la versione 16.47.49.ve.arm64 dell’app Google, l’azienda ha iniziato a distribuire la prima integrazione diretta dell’AI Mode anche in questa sezione, trasformando un semplice flusso di notizie in un’esperienza dinamica e interattiva.

Fino a oggi, per sfruttare l’intelligenza artificiale generativa era necessario passare da Gemini o attivare manualmente la modalità AI durante la navigazione. Con questo aggiornamento, invece, le funzioni arrivano direttamente dentro Discover, accessibili con un semplice tocco.

Tre nuove opzioni intelligenti nel menu Discover

La novità più evidente è l’aggiunta di tre nuove funzioni AI Mode nel menu a tre puntini accanto a ciascun articolo del feed. Da qui, l’utente può ora scegliere se:

Visualizzare un riassunto automatico dell’articolo, generato dall’intelligenza artificiale direttamente in una nuova scheda.

Porre una domanda di approfondimento collegata al contenuto, sfruttando il testo dell’articolo come contesto per una risposta più precisa.

Avviare una ricerca tematica correlata, basata sul titolo o sull’argomento del contenuto selezionato, per esplorare materiali simili o fonti complementari.

Tutto avviene senza dover aprire manualmente Gemini o cambiare app. L’obiettivo è rendere l’esperienza di lettura e ricerca più fluida e naturale, permettendo agli utenti di interagire con i contenuti in tempo reale, direttamente dal punto in cui vengono scoperti.

Un passo strategico nella visione AI di Google

L’integrazione dell’AI Mode in Discover rappresenta un tassello importante della strategia di Google per rendere l’intelligenza artificiale onnipresente ma discreta. Dopo i riassunti generativi nei risultati di ricerca (AI Overview), le funzioni contestuali in Gmail e Docs e gli strumenti interattivi di Chrome, ora anche il feed che milioni di utenti consultano ogni giorno si arricchisce di nuove possibilità di esplorazione. In sostanza, Google vuole che l’AI diventi una presenza costante e naturale, capace di offrire valore senza richiedere passaggi aggiuntivi. Leggere un articolo, chiedere chiarimenti o scoprire nuovi punti di vista diventa così parte di un unico flusso.

Parallelamente, il colosso californiano sta testando su Android una nuova modalità di transizione tra AI Overview e AI Mode: quando si visualizza un risultato generato dall’intelligenza artificiale, un pulsante “Mostra di più” permette di aprire immediatamente una chat con Gemini, dove l’utente può continuare la conversazione o approfondire l’argomento.

Gemini e Discover, un binomio destinato a crescere

Dietro le quinte di questa integrazione c’è naturalmente Gemini, il modello multimodale di Google che ormai rappresenta il cuore pulsante delle nuove esperienze AI. L’azienda sta completando il rollout della versione Gemini 3 Pro, già disponibile in oltre 120 Paesi in lingua inglese, con funzioni avanzate come layout visivi dinamici, interfacce adattive e strumenti interattivi di simulazione.

Nel contesto di Discover, Gemini diventa il motore che interpreta i contenuti, sintetizza informazioni e suggerisce percorsi di approfondimento personalizzati. È un approccio che trasforma la fruizione passiva del feed in un dialogo continuo, dove l’utente non si limita più a leggere ma interagisce, esplora e costruisce conoscenza.